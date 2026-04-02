Андре Тан показал прически, которые сделают вас иконой стиля без лишних усилий

12:14 02.04.2026 Чт
3 мин
Простые трюки с волосами, которые мгновенно подчеркнут стиль и женственность
aimg Катерина Собкова aimg Андре Тан Эксперт
Андре Тан рассказал о прическах, которые подчеркнут ваш "лук" (коллаж: РБК-Украина)

Известный украинский дизайнер Андре Тан поделился советами по поводу причесок, которые легко превратят любой образ в стильный и завершенный.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на видео в Instagram модельера.

Водолазка и высокий хвост

По словам Таны, водолазка - одна из самых стильных базовых вещей в гардеробе. Ее сочетание с высоким хвостом выглядит особенно гармонично.

"Это всегда ваш завершенный образ и лучший способ подчеркнуть шею", - отмечает дизайнер.

Высокий хвост делает образ более структурированным и в то же время добавляет элегантности. Такая комбинация идеальна для офисного или делового стиля, а также для вечерних выходов.

Открытые плечи - объемная прическа

Если в вашем гардеробе есть топы или платья с открытыми плечами, стилист советует выбирать объемные прически. Они добавляют легкости, женственности и одновременно подчеркивают изящные линии тела.

"Объемная прическа добавляет стиля и легкости, и очень женственно выглядит", - объясняет Тан.

Прямой пробор для V-образного выреза

Для тех, у кого V-образный вырез или форма лица в виде буквы V, дизайнер рекомендует прямой пробор.

Такая прическа выглядит стильно и современно, подчеркивает линии лица и придает образу завершенность.

"Мальвинка" для круглого выреза

Если форма лица круглая, идеальным решением станет "мальвинка" - универсальная прическа, которая подходит практически для любой ситуации. Она добавляет гармонии пропорциям лица и одновременно выглядит элегантно и естественно.

Низкий пучок для асимметричных вещей

Тем, у кого в гардеробе есть одежда с асимметричными плечами, стилист советует низкий пучок. Этот вариант помогает подчеркнуть линию плеча и добавить образу утонченности.

"Низкий пучок всегда добавляет элегантности", - подчеркивает Тан.

Пучок для повседневного стиля

Для тех, кто любит удобный и спортивный стиль, например, худи, дизайнер советует выбрать простой пучок.

"Пучок - это на все случаи жизни", - говорит Тан.

По его словам, ключ к стильному образу - баланс между одеждой и прической. Даже базовые вещи выглядят дорого и современно, если правильно подобрать укладку.

Прическа - не менее важная деталь, чем одежда. Андре Тан предлагает адаптировать ее под форму выреза, тип плеч и общий стиль, чтобы каждый образ выглядел завершенным и гармоничным.

