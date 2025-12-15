"Зоотрополис 2" стал самым кассовым голливудским фильмом 2025 года: и это не единственный рекорд

Что известно об успехе "Зоотрополис-2"

Сиквел "Зоотрополиса" обошел предыдущего лидера года - игровую версию "Лило и Стича", которая собрала "всего" 1,03 млрд долларов, и одновременно побил рекорд по скорости сборов среди семейной аудитории: отметку в один миллиард он преодолел всего за 17 дней. Это также лучший результат для любой анимационной ленты Disney за всю историю студии.

Отметим, что основную часть кассовых сборов принесла международная аудитория.

Международные сборы "Зоотрополиса-2" уже достигли примерно 878 млн долларов, из которых более 500 миллионов пришлись на Китай.

Таким образом, сиквел стал второй анимационной лентой в истории, которая смогла заработать более одного миллиарда долларов исключительно на зарубежных рынках после "Мыслями наизнанку-2".

"Высокий спрос на картину в Китае особенно примечателен, учитывая, что в последние годы голливудские релизы там не всегда находили аудиторию", - пишет Variety.

В то же время на мировом уровне "Зоотрополис-2" занимает седьмое место среди самых кассовых анимационных проектов всех времен. Лента обогнала оригинальный мультфильм 2016 года и прошлогоднее продолжение "Ваяны", и впереди у него еще Рождественский сезон - традиционно сильный для семейного проката, который может дополнительно увеличить показатели Disney.

Кадр из мультфильма "Зоотрополис-2"

"Зоотрополис-2" - не самый кассовый в мире. Кто на 1 месте?

Несмотря на успехи студии, абсолютным лидером мирового проката 2025 года остается китайский анимационный блокбастер "Нечжа-2" ("Нечжа, дитя демона, побеждает Царя Драконов") с рекордными 2,2 млрд долларов.

Однако среди голливудских релизов "Зоотрополис-2" пока вне конкуренции и подтверждает статус Disney как лидера на рынке семейной анимации.

В то же время студия имеет и менее успешные проекты: политическая драма "Элла Маккей" провалилась в прокате, собрав всего 2,4 млн долларов при бюджете в 35 миллионов, что подчеркивает контраст между хитами семейного жанра и другими направлениями студии.

Однако Disney еще имеет шансы закрыть год на высокой ноте: третья часть "Аватар" ("Аватар: Огонь и пепел"), премьера которой запланирована на 19 декабря, может существенно изменить картину годового проката.