Звезда "Кріпосної" стала многодетной мамой: пол и первое фото малыша

Сагайдачная родила третьего ребенка

"Многодетная мама в чате", - подписала она фотографию, на которой держит новорожденного ребенка.

Также она рассекретила пол малыша - 26 февраля у нее родился сын.

"Сыночек. 26.02.2026. Загадала рождение именно в эту дату", - призналась актриса.

Анна Сагайдачная в третий раз стала мамой (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Как отреагировали в сети

Подписчики Сагайдачной уже успели поздравить ее с пополнением и пожелать всего наилучшего:

"Солнышко, поздравляю! Пусть растет здоровым и счастливым!" - написала актриса Анастасия Цимбалару

"Поздравления маме и сыночку!" - отметила Тоня Хижняк

"Анюта, поздравляю. Пусть растет здоровеньким и имеет успешную судьбу", - написала Алина Доротюк

"Анечка, поздравляю", - отметила Наталка Денисенко

"Искренне поздравляем. Я с самого начала знала, что будет мальчик. Растите здоровенькими".

Сагайдачная с новорожденным сыном (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Что известно об Анне Сагайдачной

Анна Сагайдачная была замужем дважды. Первый раз она вышла замуж еще во время учебы в университете, однако этот брак оказался непродолжительным.

Во второй раз актриса вышла замуж за Евгения Третьяка. У супругов родился сын Тимур. Вместе они прожили пять лет.

Официально их брак завершился в 2023 году, хотя публично о разводе стало известно только в 2024-м. Анна признавалась, что этот период был для нее эмоционально сложным.

Впоследствии, через несколько месяцев после объявления о разводе, актриса сообщила о беременности от нового избранника, имя которого не разглашает, а лицо не показывает в соцсети. В декабре 2024 года она родила дочь Миру.

Сагайдачная с дочерью летом 2025 года (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Осенью 2025 года в сети начали появляться слухи о третьей беременности актрисы, на которые она либо не реагировала, либо отшучивалась.

Тогда же звезда призналась, что всегда мечтала о большой семье, но решение о еще одном малыше зависит от двух факторов - здоровья и финансовых возможностей. Также она поддержала женщин, которые рожают во время войны, ведь никто не знает, когда она закончится.

Сагайдачная со старшим сыном (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)