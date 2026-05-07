"Потеряла контакт с телом". Светлицкая рассказала о начале булимии и пути к восстановлению

Как Светлицкая узнала о булимии

Актриса даже не представляла, что когда-то может столкнуться с этим расстройством. По ее словам, проблему спровоцировали сложные жизненные обстоятельства, которые повлияли на эмоциональное состояние.

"Это такая на самом деле тяжелая тема для меня. Позапрошлым летом я достигла своей идеальной формы. Когда у меня начала сыпаться семья, начались проблемы в отношениях, бракоразводный процесс, я потеряла контакт с телом и появилась эта дофаминовая яма. Я начала заедать", - рассказала она.

Она отметила, что еда стала для нее доступным способом побега от проблем.

"Я помню, как на съемках еще рассказывала своей коллеге. Говорю: "Вчера хотела съесть один кусочек арбуза, но он был такой вкусный, поэтому съела больше, чем рассчитывала. Просто пошла, проблювалась и все", - вспомнила она.

Актриса окончательно осознала проблему после реакции коллеги на свои слова и эпизода с дочкой.

"Я поняла по реакции своей коллеги, что что-то неправильно делаю. Однажды заходит дочь в туалет, а я сижу над унитазом. Я понимаю, что это не тот пример, который я хочу им подавать. Далеко не тот пример", - отметила она.

Как боролась с булимией

Светлицкая пробовала различные методы терапии, в частности работу со специалистами по РХП, психотерапию и эзотерические подходы.

"Потом ко мне пришел препарат, который остановил мне булимию. Неважно, каким способом это произошло. Возможно, мне нужно было еще больше времени для того, чтобы осознать, что у меня сломалось и остановить булимию", - рассказала она.

Она дала понять, что каждая история индивидуальна, а путь к восстановлению может быть разным.

"Я пробовала через психотерапевта работать. Не помогло. Работа с психотерапевтом - это всегда идти в свои раны и очень глубоко. Честно, мне иногда очень больно. Поэтому если есть методы более лайтовые, то почему бы их не использовать", - добавила она.