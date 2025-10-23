"Она обижается". Дмитрий Коляденко удивил признанием об Ирине Билык

Почему Билык обижается на Коляденко

Несмотря на то, что прошло много лет после их романа, имя Билык до сих пор часто упоминают рядом с Коляденко.

На вопрос, раздражают ли его постоянные упоминания о певице, Дмитрий раскрыл интересный факт.

"Совсем не раздражает, но Ирина обижается, говорит, что я пиарюсь на ней", - смеясь, сказал он.

Ирина и Дмитрий остались друзьями (фото: facebook.com/bilyk.iryna)

Как Коляденко относится к Билык

Артиста спросили, воспринимает ли он Ирину как ошибку прошлого. Он без колебаний признался, что для него те отношения являются приятным воспоминанием.

"Приятная. Очень приятная ностальгия", - поделился он.

Также он поделился своим видением феномена Ирины Билык и объяснил, почему продолжает восхищаться ею.

"Она самая лучшая. Очень красивая, харизматичная, талантливая. Она дива, королева", - сказал Дмитрий.



Что известно об отношениях Билык и Коляденко

Роман пары в свое время был одним из самых ярких в шоу-бизнесе. Они были вместе в период с 2003 по 2006 год, однако их отношения до сих пор обсуждаются в СМИ.

Несмотря на громкое расставание, оба неоднократно признавались, что оставили теплые воспоминания друг о друге.