Вышел 5 сезон "Эмили в Париже": сюжет, мода и первые отзывы

Сюжет 5 сезона "Эмили в Париже"

Главная героиня Эмили Купер после событий предыдущих сезонов отправляется в Италию, где возглавляет новый офис маркетингового агентства Грато и исследует свои отношения с новым возлюбленным Марчелло.

На этот раз события разворачиваются не только в Париже, но и в Риме и Венеции. Эмили сочетает работу с романтикой, а возвращение Габриэля приносит неожиданные вызовы.

Создатели обещают еще больше юмора, модных образов и драматических моментов, которые делают сериал любимым среди фанатов всего мира.

О чем 5 сезон "Эмили в Париже" (скриншоты)

Актерский состав

Лили Коллинз - Эмили Купер;

Филипин Лерой-Белье - Сильви;

Эшли Парк - Минди;

Лукас Браво - Габриэль;

Самуэль Арнольд - Жульен;

Бруно Гуэри - Люк;

Уильям Абади - Антуан;

Люсьен Лависконт - Алфи;

Среди новых персонажей зрители увидят Минни Драйвер, Брайана Гринберга и Мишель Ларок.

Актеры 5 сезона "Эмили в Париже" (скриншот)

Мода и украинские бренды

Как и раньше, сериал делает ставку на моду. Главная героиня и другие персонажи демонстрируют стильные наряды, которые точно станут вдохновением для новых трендов.

В этом сезоне Эмили выбирает яркие наряды, которые перекликаются с итальянской атмосферой. На ней можно увидеть комбинезоны с узорами, платья с модным принтом в горох, классические наряды и легкие костюмы в полоску.

Не обошелся новый сезон и без украинских брендов. Например, подруга Эмили Минди Парк продолжает демонстрировать любовь к шляпкам от Ruslan Baginskiy.

Первые отзывы на 5 сезон "Эмили в Париже"

Критики и зрители отмечают, что новый сезон сохраняет свой глянцевый шарм и романтическую атмосферу.

"Смотреть - все равно что снова переживать игры в Барби, в которые я играла с сестрами, где все наши персонажи носили удивительные наряды, а события развивались по логике сна", - пишет The Independent.

Приключения в Риме, возвращение знакомых персонажей и новые модные образы делают сезон привлекательным и увлекательным.

"Если вы любите абсурдные сюжетные линии, ярких персонажей, напоминающих рождественских героев, раздражающий отказ нашей слишком совершенной героини говорить хоть одним словом на местном языке, то вам понравится, что все осталось без изменений", - отмечает Daily Mail.

Для многих зрителей это прекрасная возможность убежать от реальности и насладиться иногда неожиданными приключениями героев.

"Прежде чем ситуация станет слишком серьезной, сериал возвращает нас к абсурду и эпатажу, включая поворот в отношениях Сильви с ее новым возлюбленным, который, хоть и является предсказуемым, но очень веселым", - отмечает The Guardian.