"Он известный человек". Рамина объяснила, почему скрывает имя любимого-военного

Почему Рамина скрывает любимого-военного

Она призналась, что ее парень известный в военной сфере. Вокруг их отношений неоднократно появлялись разнообразные слухи.

"Да, он известный человек, уважаемый военный. Уже писали, что я как-то связана с "Азовом", потому что мне удалось взять интервью у бойцов этой бригады во время их службы. Потом, когда я поехала на Змеиный, то, по сплетням, уже была с кем-то с ГУР", - поделилась она.

Рамина объяснила, что на фоне различных спекуляций скрывать имя возлюбленного - это исключительно вопрос безопасности.

Почему Рамина скрывает бойфренда (фото: instagram.com/raminalalala)

Чем занимается возлюбленный Рамины

По словам блогерши, партнер прошел большой путь от пехотинца до командира.

"Я на самом деле восхищаюсь им. Простой парень из села, который всего достиг своей кровью и потом. Если бы не война, мы бы никогда с ним не встретились", - рассказала она.

Она также подчеркнула, что нежелание ее любимого выходить в публичное пространство связано не с приватностью, а с соображениями безопасности обоих.

"Сейчас безопасность превыше всего. И еще есть моменты сплетен: когда человек неутомимо работает и достигает успеха, сразу же могут начать говорить: "О, это он с Раминой, поэтому и командир". Или что я с ним ради собственной выгоды. Обесценивание - к сожалению, одна из реалий нашей обыденности", - поделилась она.

Парень Рамины (фото: instagram.com/raminalalala)

Блогерша также раскрыла, какие черты ей нравятся в любимом больше всего. Он восхищается ее красотой и смелостью, а она называет его супергероем.

"Когда я сказала, что хочу поехать в Афганистан, он воскликнул: "Вау, это моя девушка!" Кто-то боится куда-то ехать, а я еду по собственному желанию - и в Изюм, и в Афганистан. Мне тоже очень импонирует его красота и мужество. Он для меня как супергерой из фильма, но реальный", - рассказала она.

Что известно об отношениях Рамины с военным

Ранее журналистка рассказывала, что познакомилась с бойфрендом благодаря экс-жениху Евгению Пронину, который посоветовал взять у него интервью.

Впервые о любви с военным она заговорила в апреле прошлого года. С тех пор она лишь изредка делилась подробностями отношений или совместными фото, на которых скрывала его лицо.