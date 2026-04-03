Известный украинский режиссер впервые рассказал об инфаркте и инвалидности

Горов рассказал о проблемах с сердцем

"У вас инвалидность из-за проблем с сердцем?" - спросил Демин.

"Да, к сожалению", - отметил режиссер.

Он рассказал, что когда много лет назад у него впервые заболело сердце, он обратился в Институт сердца в Киеве.

"В первый раз это случилось давно уже. Не помню, в каком году. У меня заболело сердце. Я пошел Институт сердца, там мне быстро решили проблему, поставили стент", - рассказал Горов.

Потом режиссер напряженно работал, но проблемы с сердцем снова напомнили о себе в самый неожиданный момент.

"Какой-то был напряженный очень год, тогда я еще занимался шоубизнесом. Это время перед Новым годом очень сложное. Куча работы. Ты сдаешь, не спишь. Монтажи, все такое. Потом еще новогодняя ночь, по традиции мы куда-то в Америку полетели, в Майями. И тоже 12 часов в самолете не поспишь. А потом ты прилетаешь в Майами, а там какие-то друзья, и там настиг инфаркт", - сказал Горов.

Произошло это на яхте в море, но ему повезло вовремя получить медицинскую помощь.

"В море это случилось. К счастью, рядом был остров Пуэрто-Рико, и там был госпиталь американский", - отметил Горов.

Сейчас режиссер постоянно обследуется и принимает необходимые препараты.

"Но я лечусь у хороших врачей, и более-менее чувствую себя в порядке. К сожалению, сердце уже не то. Очень много таблеток нужно пить и, конечно, уже так не погуляешь - режим и все такое", - отметил Горов.

Кто такой Семен Горов

Настоящее имя - Сергей Егоров.

Родился в РФ, но получил образование и живет в Киеве. Режиссер и музыкальный продюсер снимал популярные в прошлом мюзиклы, такие как "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Сорочинская ярмарка" и "Приключения Верки Сердючки".

Также он снимал клипы для известных артистов. В прошлом режиссер жил в браке со Снежаной Егоровой. От него она родила двух дочерей - Анастасию и Александру.

Сейчас в браке с Яной Помазан, воспитывает сына, который родился в 2010 году.