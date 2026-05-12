RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Тяжелый триумф в Парме и реванш в Париже: как украинки стартовали на грунтовых кортах

18:59 12.05.2026 Вт
3 мин
Невероятный камбэк на кортах Франции и напряженная борьба в Италии - кто из украинок прошел дальше?
aimg Екатерина Урсатий
Дана Ястремская (фото: Grtty Images)

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева 12 мая одержали победы в первых кругах турниров серии WTA 125. Пока Даяна преодолевала сопротивление аргентинки в Парме, Юлия боролась за первую в карьере победу над неудобной соперницей в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные результаты турниров.

Читайте также: Свитолина снова делает это! Украинка "переехала" соперницу в Риме: что ждет звезду дальше?

Даяна Ястремская: выстраданная победа в Парме

Даяна Ястремская, которая сейчас занимает 52-ю строчку мирового рейтинга, успешно преодолела барьер первого круга на турнире Parma Ladies Open в Италии.

Ее соперницей была аргентинка Виктория Босио, которая находится за пределами третьей сотни рейтинга.

Несмотря на существенную разницу в классе, поединок выдался довольно нервным и длился более полутора часов.

Первый сет превратился в настоящие "качели", где судьба партии решалась на тай-брейке.

Даяна сумела проявить характер в решающие моменты и дожала оппонентку.

Вторая партия прошла под контролем украинки, хотя игра сопровождалась большим количеством ошибок с обеих сторон.

В целом Ястремская реализовала 5 брейк-пойнтов, что и стало ключом к итоговому счету 7:6(3), 6:3.

Интересно, что Даяна впервые за долгое время участвует в соревнованиях такой категории.

Это решение связано с необходимостью набрать игровую практику на грунте после неудачного выступления на крупном турнире в Риме.

В следующем раунде в Парме украинку ждет встреча с бельгийкой Ханне Вандевинкель.

Юлия Стародубцева: долгожданный реванш в Париже

Параллельно в столице Франции на турнире Trophee Clarins свой путь начала Юлия Стародубцева. Седьмая сеяная украинка встретилась с австралийкой Тайлой Престон.

Этот матч имел особый подтекст, ведь ранее Юлия дважды уступала этой сопернице, и победа была делом принципа.

Стародубцева продемонстрировала на удивление стабильную игру на задней линии.

Она уверенно подавала, записав на свой счет два эйса, и минимизировала количество ошибок в критических ситуациях.

Матч завершился победой украинки в двух сетах с одинаковым счетом - 6:4, 6:4. Это первая победа Юлии над Престон в их совместной истории противостояний.

Теперь Стародубцева готовится ко второму кругу, где ее оппоненткой станет победительница пары между опытной китаянкой Чжан Шуай и японкой Химено Сакацуме.

Юлия находится в хорошей физической форме и имеет все шансы на глубокий проход по турнирной сетке.

Драма Надежды Киченок в Риме: упущенное преимущество

К сожалению, не все новости с теннисных кортов оказались положительными.

На престижном турнире WTA 1000 в Риме завершила свои выступления Надежда Киченок.

Украинская парница вместе с сербкой Александрой Крунич остановились на стадии 1/8 финала, уступив испано-американскому тандему Букша / Мелихар.

Поединок выдался чрезвычайно драматичным. После поражения на тай-брейке в первом сете, украинка и сербка имели тотальную доминацию во второй партии, ведя в счете 5:1.

Казалось, что супертай-брейк неизбежен, однако Надежда и Александра неожиданно потеряли концентрацию.

Они проиграли шесть геймов подряд, позволив соперницам вырвать победу с итоговым счётом 7:6(4), 7:5.

Ранее стало известно, что Украина выставит на Ролан Гаррос рекордный состав теннисисток.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ТеннисДаяна Ястремская