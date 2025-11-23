Ванат забил за "Жирону": команда украинцев не удержала победу (видео)

Испания, Ла Лига, 13-й тур

"Бетис" - "Жирона" - 1:1

Голы: Диего Гомес, 75 - Ванат, 20

Удаление: Антони (Б), 90+1 (прямая красная)

Украинский тандем в старте

В основе "Жироны" на игру вышли двое украинцев - нападающий Владислав Ванат и вингер Виктор Цыганков. Резервный вратарь каталонцев Владислав Крапивцов остался на скамейке запасных.

"Жирона" в чемпионате Испании пытается отойти от провального старта сезона и выбраться из зоны вылета.

Как развивался матч

Украинцы активно включились в игру с первых минут. Уже на старте поединка Цыганков создал момент, но его удар заблокировали. А вот Ванат реализовал свою возможность безупречно: на 20-й минуте после прострела Хиля он первым касанием пробил в пустые ворота - 1:0 в пользу "Жироны".

Каталонцы могли удвоить преимущество, когда Цыганков во второй раз получил шанс отличиться, однако вратарь "Бетиса" Вальес совершил эффектный сейв.

После перерыва инициатива перешла к хозяевам, которые усилили игру выходом Иско. Именно он подал угловой, после которого Гомес сравнял счет.

Во втором тайме тренер "Жироны" снял обоих украинцев: Цыганкова на 66-й минуте, Ваната - на 82-й. Без них каталонцы не сумели вырвать победу, несмотря на то, что последние несколько минут имели численное преимущество после удаления нападающего "Бетиса" Антони.

Ничья не позволила каталонцам покинуть зону вылета. "Жирона" имеет 11 очков и находится на 18-м месте, уступая "Осасуне" по дополнительным показателям.

Вклад украинцев

Для Ваната забитый мяч стал четвертым в сезоне и третьим в Ла Лиге. Он делит звание лучшего бомбардира команды со Стуани.

Цыганков, который вернулся в игру после октябрьского повреждения, пока набирает свою лучшую форму. На его счету в сезоне - два гола и ассист.