Все призеры и последний неудачник: результаты финального тура и итоговая таблица УПЛ-2025/26
В Украине завершился очередной драматический футбольный сезон. В матчах заключительного тура окончательно сформировалась тройка призеров чемпионата и определились команды, которые будут отстаивать право остаться в элите в переходных поединках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.
Битва за "серебро": лидеры обошлись без осечек
Главная интрига заключительного игрового дня шла вокруг второй строчки чемпионата. На нее претендовали сразу три коллектива - черкасский ЛНЗ, житомирское "Полесье" и киевское "Динамо".
Все три клуба одержали победы в своих поединках, поэтому финальное распределение мест в топ-4 осталось неизменным.
"Серебро" впервые в истории получил ЛНЗ, "бронза" стала дебютной наградой чемпионата Украины для "Полесья". "Динамо", финишировавшее сразу за главной тройкой, второй раз в истории (после сезона-2013/14) осталось без медалей национального первенства.
Кто будет играть за выживание
В нижней части таблицы решалось, кто останется в УПЛ, а кому придется играть стыки за выживание.
"Кудривка" в боевом матче уступила "Динамо" со счетом 2:3 и не смогла опередить столичную "Оболонь", которая минимально проиграла ЛНЗ (0:1).
Таким образом клуб с Черниговщины вместе с львовским "Рухом" будут отстаивать право остаться в элите на следующий сезон в переходных матчах против представителей Первой лиги.
Напомним, что ранее прямой вылет из УПЛ "оформили" "Александрия" и "Полтава".
Все результаты 30-го тура:
- "Шахтер" - "Колос" - 0:1 (Тахири, 49)
- "Александрия" - "Кривбасс" - 1:1 (Родригеш, 81 - Майя, 70)
- "Эпицентр" - "Полтава" - 0:0
- "Карпаты" - "Заря" - 1:2 (Бруниньо, 30 - Вантух, 73, Янич, 89)
- "Верес" - "Металлист 1925" - 0:1 (Салюк, 63)
- "Оболонь" - ЛНЗ - 0:1 (Микитишин, 81)
- "Полесье" - "Рух" - 2:0 (Филиппов, 27, Сарапий, 82)
- "Динамо" - "Кудривка" - 3:2 (Михавко, 22, Пономаренко, 61, Герреро, 82 - Сторчоус, 36, 45)
Кто стал лучшим бомбардиром
Топ-голеадором УПЛ-2025/26 стал 20-летний нападающий "Динамо" Матвей Пономаренко, который лишь во второй части сезона завоевал место в основе "бело-синих". В активе форварда 13 голов в 15-ти матчах.
Лучшие бомбардиры УПЛ-2025/26:
- Матвей Пономаренко ("Динамо") - 13 голов
- Андрей Сторчоус ("Кудривка") - 12
- Филипп Будковский ("Заря") - 12
- Глейкер Мендоза ("Кривбасс") - 11
- Петер Итодо ("Металлист 1925") - 10
- Проспер Оба (ЛНЗ / "Шахтер") - 10
Когда стартует следующий чемпионат
Базовой датой старта чемпионата украинской Премьер-лиги сезона-2026/27 определено 1 августа.
Турнир с участием 16-ти команд пройдет в том же формате, что и предыдущий.
