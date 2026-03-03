Украинцы штурмуют топ-40 мирового первенства по биатлону: невероятный камбэк Биланенко

На юниорском чемпионате мира по биатлону завершилась мужская спринтерская гонка. Представители сборной Украины сумели улучшить свои позиции по сравнению с предыдущими стартами и войти в сорок лучших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Итоги выступления украинской сборной

Сине-желтую команду в этой дисциплине представляли четверо спортсменов. Самую высокую позицию среди украинцев завоевал Александр Биланенко.

Несмотря на четыре промаха (по два на каждом огневом рубеже), он продемонстрировал конкурентную скорость и занял 35-е место.

Это существенный прогресс для биатлониста, который в предыдущей индивидуальной гонке остановился в шаге от зачетной зоны (41-я строчка).

Рядом с партнером по команде финишировал Иван Стеблина.

Он стал единственным среди украинцев, кому покорилась "чистая" стрельба на одном из рубежей - спортсмен закрыл все мишени во время стойки.

С двумя штрафными кругами в активе Стеблина продемонстрировал 37-й общий результат.

Менее удачными оказались выступления других представителей команды:

Дмитрий Крюков с четырьмя промахами занял 63-е место, не сумев попасть в топ-60.

Андрей Мороз допустил шесть ошибок на огневых рубежах (4+2), что отбросило его в конец финишного протокола.

Триумф опытного поляка и медалисты

Золотую награду завоевал представитель Польши Гжегож Галица. Имея опыт выступлений на этапах Кубка мира, он подтвердил статус фаворита.

Даже два круга штрафа не помешали ему опередить ближайших преследователей благодаря высокому темпу на дистанции.

Серебро завоевал швед Филипп Линдквист-Флоттен, а бронзовую медаль получил норвежец Каспер Калькенберг.

Оба призера отработали на стрельбище безупречно, однако уступили победителю в скорости.

Юниорский ЧМ-2026. Результаты спринта (юниоры):

Гжегож Галица (Польша, 0+2) 27:46.4 Филипп Линдквист-Флоттен (Швеция, 0+0) +23.7 Каспер Калькенберг (Норвегия, 0+0) +32.0 Мартин Матко (Словакия, 0+3) +53.3 Гийом Пуаро (Франция, 1+0) +55.4 Владимир Кочманек (Чехия, 1+1) +1:09.3

...