Украинский финал близко: Калинина узнала имя соперницы после феерической победы

Украинская теннисистка Ангелина Калинина успешно преодолела полуфинальную стадию на турнире серии WTA 125 в Анталии. Уверенная победа над словенкой Вероникой Эрьявец позволила ей выйти в первый финал сезона-2026.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.
Турнирная сетка в Анталии оказалась для первой ракетки соревнований насыщенной на вызовы.
Начав выступления с победы над "нейтральной" Ибрагимовой, Калинина впоследствии выбила из розыгрыша соотечественницу Катарину Завацкую и представительницу Грузии Екатерину Горгодзе.
Эти успехи позволили Ангелине впервые в текущем году добраться до стадии 1/2 финала, где ее ждала Вероника Эрьявец (№108 WTA).
Ход поединка против Эрьявец
Матч против словенской теннисистки прошел при полной доминации украинки и продлился всего два сета.
В первой партии соперницы долгое время шли на равных, обмениваясь геймами. Ключевым моментом стал шестой гейм, в котором Калинина сумела реализовать решающий брейк, что позволило ей закрыть сет со счетом 6:3.
Второй сет превратился в одностороннее движение. Ангелина сразу захватила инициативу, выиграв четыре гейма подряд. Завершить партию и матч удалось с разгромным результатом 6:1.
Для Калининой это первый выход в финал за последние два месяца.
Последний раз украинка боролась за трофей еще в декабре 2025 года на турнире в Лиможе (Франция), где она в итоге стала чемпионкой.
В решающем противостоянии в Анталии Ангелина встретится с представительницей Японии Моюкой Учидзимой.
Японская теннисистка завоевала путевку в финал в тяжелом трехсетовом поединке против египтянки Маяр Шериф.