Украинка поразила Европу после Олимпиады-2026: это выступление принесло ей золото

Украинская фристайлистка Екатерина Коцар успешно начала новый этап сезона после выступления на Играх-2026. На соревнованиях в Польше она не только получила золотую награду, но и возглавила полностью украинский пьедестал.

Золотое выступление в Котельнице

После завершения дебютных Олимпийских игр в Милане и Кортине-д'Ампеццо, где Коцар вошла в топ-10 лучших в бигейри, спортсменка возобновила выступления на континентальной арене.

На этапе Кубка Европы, который проходил в польской Котельнице, украинка продемонстрировала высокий уровень подготовки.

За выполнение своих прыжков в дисциплине бигейр Екатерина получила от судей 157.33 балла.

Этот результат позволил ей уверенно занять первую строчку итогового протокола. Для Коцар это уже третья победа на уровне Кубка Европы за карьеру.

Двойной успех украинской сборной

Настоящей сенсацией турнира стало выступление еще одной представительницы Украины.

Мария Анийчин, которая ранее становилась бронзовым призером юниорского мирового первенства, сумела завоевать серебряную медаль.

Ее результат составил 130.33 балла, что позволило опередить ближайшую конкурентку из Норвегии.

Кубок Европы. Бигейр, женщины: результаты финала

Екатерина Коцар (Украина) - 157.33 балла Мария Анийчин (Украина) - 130.33 Кристи Стоелен (Норвегия) - 128.67

История выступлений Коцар в Польше

Стоит отметить, что Котельница является знаковым местом для лидера украинской сборной.

Именно здесь в 2020 году Екатерина впервые попробовала свои силы в бигейре на уровне Кубка Европы, заняв тогда четвертое место.

В целом нынешний старт стал для нее пятым в рамках этого турнира, подтвердив ее статус одной из фавориток европейского фристайла.