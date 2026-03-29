Украинка стала королевой мира: результаты громкого боя Анастасии Петренко

09:35 29.03.2026 Вс
Мексиканка готовила громкий финал, но украинка нашла способ сломать ее дерзкий план
aimg Екатерина Урсатий
Анастасия Петренко (фото: Instagram_АнастасияПетренко)

Украинский профессиональный бокс получил новую обладательницу мирового титула. В бельгийском Эрстале Анастасия Петренко продемонстрировала техническое преимущество над опытной мексиканкой и завоевала пояс по версии IBO.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат боя.

Триумф в Эрстале: как украинка покорила Бельгию

В ночь на 29 марта арена "Hall des sports M.Daerden" стала свидетелем исторического успеха украинского женского бокса.

Главным событием вечера стал поединок за вакантный пояс чемпионки мира по версии IBO во втором легчайшем весе.

30-летняя украинка Анастасия Петренко встретилась в ринге с представительницей Мексики Марией Соледад Варгас.

Несмотря на значительный опыт соперницы, Петренко с первых минут захватила инициативу.

Благодаря активной работе ног и точным джебам украинка не давала Варгас возможности выйти на удобную дистанцию.

Хотя мексиканка пыталась изменить ход противостояния одиночными силовыми ударами, надеясь на досрочную победу, защита Анастасии работала безупречно.

Судейский вердикт и статистика поединка

Бой продлился все отведенные десять раундов. Во второй половине встречи Петренко несколько снизила темп, однако действовала максимально эффективно, успешно контратакуя соперницу.

В итоге все трое судей отдали преимущество украинской спортсменке. Счет на карточках зафиксировал победу Петренко: 97-93, 96-94 и 97-93.

Этот успех стал восьмым в профессиональной карьере Анастасии (8-0, 4 КО).

До этого она уже владела региональными титулами WBC Francophone и WBC Ukraine, но пояс IBO стал первым полноценным мировым титулом в ее послужном списке.

Подъем украинского бокса: от Rising Stars до мировых вершин

Победа Петренко логично дополняет серию последних успехов отечественных боксеров.

Недавно промоутерская компания Александра Усика организовала масштабный ивент Rising Stars в Equides Club. В рамках того вечера бокса состоялось несколько знаковых дебютов и защит:

  • Даниэль Лапин защитил пояса IBF International и WBA Continental, победив Кристапса Бульмейстерса;
  • Александр Хижняк успешно начал профессиональный путь;
  • Кира Макогоненко также отметилась победой в своем первом профи-бое.

В The Telegraph объяснили, почему Украина до сих пор не вступила в НАТО
