Украинка Дмитренко вошла в топ-10 масстарта-60 Кубка IBU и обновила личный рекорд

Личный рекорд Дмитренко в Ленцерхайде

Третий этап Кубка IBU в Ленцерхайде начался для украинок со спринтерской гонки на 7,5 км. Участие в ней приняли четыре представительницы Украины, однако лишь Валерии Дмитренко удалось пробиться в зачетную зону, где она завершила дистанцию на 26-й позиции.

По итогам спринта три украинки получили право стартовать в масстарте-60. Лучше всего из них выступила именно Дмитренко. С одним промахом на третьем огневом рубеже она финишировала восьмой, уступив победительнице 1 минуту 10,4 секунды.

Кроме высокой позиции на финише, Дмитренко продемонстрировала одну из лучших скоростей стрельбы в гонке.

По этому показателю украинка стала второй, пропустив вперед лишь представительницу Чехии Элишку Вацлавикову. В пятерке быстрейших также оказалась еще одна биатлонистка сборной Украины Анна Кривонос.

Результаты других украинок

Анна Кривонос закрыла 19 из 20 мишеней и завершила масстарт-60 на 18-м месте. Отставание от Дмитренко на финише составило 37 секунд.

Надежда Белкина не смогла побороться за очки. Из-за четырех промахов на первой стрельбе лежа она финишировала 45-й, остановившись вне зачетной зоны.

Пьедестал гонки

Весь подиум женского масстарта-60 в Ленцерхайде заняли биатлонистки из Франции. Победу одержала Вольдия Гальмас Полен, второй стала Амандин Менжен, а третью позицию заняла Софи Шово.

Кубок IBU. Ленцергайде. Масстарт-60 (женщины):

Волдия Гальмас Полен (Франция) - 32:00.1 (1) Амандин Менжен (Франция) - +9.5 (0) Софи Шово (Франция) - +15.4 (3)

...

8. Валерия Дмитренко (Украина) - +1:10.4 (1)

18. Анна Кривонос (Украина) - +1:50.2 (1)

45. Надежда Белкина (Украина) - +4:03.7 (5)

Лучший результат сезона для Украины

Восьмое место в Ленцерхайде стало для Валерии Дмитренко самым высоким результатом в личных гонках Кубка IBU за карьеру. Ранее ее лучшим показателем было 14-е место в масстарте-60 в эстонском Отепяэ.

Этот финиш также является топрезультатом среди всех украинских биатлонисток в сезоне Кубка IBU 2025/26. До этого самое высокое место среди украинок занимала Лилия Стеблина, которая была 16-й в спринте в Обертиллиахе.

В целом Дмитренко уже в четвертый раз в сезоне завершила гонку в зачетной зоне и остается самой рейтинговой представительницей Украины в женском зачете Кубка IBU.