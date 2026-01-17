Украина с двумя участниками персьюта: итоги спринта Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
Мужская сборная Украины не смогла попасть в зачетную зону в спринте Кубка мира по биатлону в Рупольдинге. Ближайшим к очкам был Виталий Мандзин, а победу одержал Себастьян Самуэльссон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
Спринт перед олимпийской паузой
Мужской спринт стал единственной гонкой этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге, которую провели в предпоследний день соревнований.
На старт вышли пять представителей Украины, среди них Тарас Лесюк, который не участвовал в предыдущем этапе в Оберхофе.
Эта гонка была последней в календаре перед Олимпийскими играми-2026 и должна была повлиять на промежуточные позиции в зачете Кубка наций, где Украина после 17-го места в эстафете опустилась на 12-ю строчку.
Результаты украинцев в спринте
Как и накануне женская команда, мужская сборная Украины осталась вне зачетной зоны.
Лучший результат среди сине-желтых показал Виталий Мандзин, однако два круга штрафа не позволили ему финишировать в топ-40.
Дмитрий Пидручный чисто отработал лежку, но допустил два промаха на стрельбе стоя и по итогам уступил Мандзину.
Единственным украинцем без штрафных кругов стал Антон Дудченко, впрочем, по скорости на дистанции он проиграл партнерам по команде, опередив лишь Тараса Лесюка, который завершил спринт с двумя промахами.
Кто пробился в персьют
В итоге ни один украинец не попал в зачетную зону. Виталий Мандзин финишировал 41-м, остановившись в шаге от очков.
В гонку преследования также квалифицировался Дмитрий Пидручный, который занял 59-е место.
Победа Самуэльссона
Победителем мужского спринта стал швед Себастьян Самуэльссон. Он почти на 18 секунд опередил лидера общего зачета Томмазо Джакомеля.
Для Самуэльссона эта победа стала первой в личных гонках текущего сезона Кубка мира.
Кубок мира по биатлону. Рупольдинг. Спринт (мужчины):
- Себастьян Самуэльссон (Швеция, 0+0) 21:53.8
- Томмазо Джакомель (Италия, 1+0) +17.6
- Исак Фрей (Норвегия, 0+0) +34.1
- Кантен Фийон-Майе (Франция, 0+0) +41.2
- Эрик Перро (Франция, 1+0) +42.2
- Мартин Понсилуома (Швеция, 0+1) +45.8
...
- 41. Виталий Мандзин (Украина, 1+1) +1:48.4
- 59. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+2) +2:12.2
- 63. Богдан Борковский (Украина, 1+1) +2:19.5
- 72. Антон Дудченко (Украина, 0+0) +2:33.9
- 81. Тарас Лесюк (Украина, 1+1) +2:47.7
