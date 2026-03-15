Турбулентный финал сезона: результаты Украины в заключительных эстафетах биатлонного Кубка мира

В эстонском Отепяя завершился предпоследний этап Кубка мира по биатлону-2025/26. В заключительный день были проведены смешанные старты - сингл-микст и эстафета.
Как проходили гонки и кто получил награды - рассказывает РБК-Украина.
На одиночную смешанную эстафету (сингл-микст) тренерский штаб сборной Украины выставил экспериментальный дуэт - Анастасию Меркушину и Богдана Борковского.
Гонка для "сине-желтых" выдалась слишком турбулентной. Если после первого этапа Украина шла восьмой, то круг штрафа Меркушиной на "стойке" отбросил команду на 14-ю позицию. Однако благодаря уверенной стрельбе Борковского на втором этапе и работе Анастасии на финишном круге, Украина сумела вернуться в топ-9.
Победу праздновала Норвегия (Штурла Легрейд и Каролин Кноттен), которая воспользовалась осечкой Швеции и дисквалификацией сборной Франции из-за нарушения правил стрельбы Эмильеном Жакленом.
Сингл-микст:
Закрывала этап классическая смешанная эстафета. Здесь Украина выставила максимально боевой состав: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Кристина Дмитренко и Дарья Чалык.
Впрочем старт гонки оказался провальным - Пидручный заработал два штрафных круга уже на первом рубеже и в итоге передал эстафету на на 19-м месте. Мандзин, несмотря на еще один круг штрафа, сумел немного подтянуть команду - до 16-й позиции.
Настоящий прорыв удался женской части команды: Дмитренко и Чалык стабильно отработали на огневых рубежах. Каждая из участниц отыграла на своих этапах по три позиции, что позволило Украине финишировать на 10-м месте.
Этот результат стал лучшим для "сине-желтых" в смешанных эстафетах на Кубке мира в этом сезоне. Высший показатель был только на Олимпиаде-2026 - 8 место.
Победителем последнего микста сезона стала Швеция, серебро неожиданно завоевала Швейцария, а бронзу - США.
Смешанная эстафета:
В насыщенном сезоне-2025/26 остался лишь один этап Кубка мира. Он пройдет с 19 по 22 марта в норвежском Холменколлене.
В программе - только личные соревнования: спринты, гонки преследования и масстарты.
