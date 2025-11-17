RU

Цымбалюк заценил! Пивоваров на крыше лимузина повторил мемную сцену из "Холостяка"

Артем Пивоваров (фото: facebook.com/pivovarovofficial)
Автор: Полина Иваненко

Певец Артем Пивоваров насмешил фанов новым видео. Артист показал забавную пародию на мемную сцену из "Холостяка".

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Артема в Instagram.

Что сделал Пивоваров

Так, Артем эффектно появился в кадре на крыше лимузина. Он повторил момент из первого выпуска "Холостяка", когда участница Ира Пуха эффектно прервала знакомства Тараса Цымбалюка с Надин.

Эта сцена быстро стала мемной и "завирусилась". А сейчас Пивоваров, который любит экстрим и нередко поражает фанов трюками прямо на сцене, решил подыграть трендам.

Пивоваров на крыше лимузина (скриншот)

Кстати, смешное видео уже заценил Цымбалюк. Он оставил эмодзи с улыбками и сердцем. А еще в комментариях появилась Ира, она тоже была поражена тем, что Пивоваров повторил мем.

Также юзеры написали:

  • "Лучший"
  • "Это топ, смеюсь"
  • "Прикольно".

На видео Артем показал не только пародию на "Холостяка". Также певец поделился кадрами со своих концертов, недавно Пивоваров отыграл сразу семь "Дворцов спорта".

 

