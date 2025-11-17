Цымбалюк заценил! Пивоваров на крыше лимузина повторил мемную сцену из "Холостяка"

Певец Артем Пивоваров насмешил фанов новым видео. Артист показал забавную пародию на мемную сцену из "Холостяка".
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Артема в Instagram.
Так, Артем эффектно появился в кадре на крыше лимузина. Он повторил момент из первого выпуска "Холостяка", когда участница Ира Пуха эффектно прервала знакомства Тараса Цымбалюка с Надин.
Эта сцена быстро стала мемной и "завирусилась". А сейчас Пивоваров, который любит экстрим и нередко поражает фанов трюками прямо на сцене, решил подыграть трендам.
Кстати, смешное видео уже заценил Цымбалюк. Он оставил эмодзи с улыбками и сердцем. А еще в комментариях появилась Ира, она тоже была поражена тем, что Пивоваров повторил мем.
Также юзеры написали:
На видео Артем показал не только пародию на "Холостяка". Также певец поделился кадрами со своих концертов, недавно Пивоваров отыграл сразу семь "Дворцов спорта".
