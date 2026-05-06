Этот рывок решил судьбу золота: как "Буковинка" переиграла "Балту" в решающем сете

10:12 06.05.2026 Ср
2 мин
Судьба золота висела на волоске, пока одна серия подач не изменила все
Екатерина Урсатий
Этот рывок решил судьбу золота: как "Буковинка" переиграла "Балту" в решающем сете ВК "Буковинка" (фото: bukovynka_vc)
Черновицкая "Буковинка" во второй раз подряд завоевала золотые медали женской Суперлиги. В решающем пятом матче финальной серии действующие чемпионки оказались сильнее волейболисток "Балты", защитив титул.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Женская волейбольная Суперлига завершилась триумфом команды из Черновцов. В финальном противостоянии, которое растянулось на максимально возможное количество поединков, "Буковинка" подтвердила статус сильнейшего клуба страны, одолев сопротивление представительниц Одесской области.

Путь к золоту через пять поединков

Нынешний розыгрыш трофея стал значительно напряженнее прошлогоднего финала.

Если в предыдущем сезоне черновицкий коллектив закрыл серию за три встречи, то сейчас судьба золотых наград решалась в пятой игре.

После двух стартовых побед "Буковинки", добытых на тайбрейках, "Балта" смогла выровнять положение, переведя выяснение отношений в финальный поединок.

Ход решающей игры

Начало матча было за "Балтой", которая в первой партии вела со счетом 15:7.

Однако игроки "Буковинки" сумели организовать камбэк, нивелировав отставание и забрав сет - 25:22. Вторая партия прошла при полном преимуществе черновчанок (25:14).

Несмотря на поражение в третьем сете (16:25), подопечные из Черновцов мобилизовались в четвертой четверти.

Ключевым стал рывок в конце игры: при ничейном счете 17:17 "Буковинка" выдала серию из восьми результативных баллов подряд, поставив победную точку в чемпионате.

Героини матча и итоги сезона

Лучший результат по набранным очкам продемонстрировала Андриана Павлик, которая принесла "Буковинке" 21 балл.

В составе соперниц самой активной была Ирина Ногина (10 пунктов).

"Мы это сделали - мы чемпионки. Этот момент навсегда в истории команды. Спасибо всем, кто был с нами", - прокомментировали успех в пресс-службе черновицкого клуба.

Для "Буковинки" это второе чемпионство в истории.

"Балта" второй год подряд довольствуется серебром, а бронзовые награды сезона завоевал винницкий "Добродий-Медуниверситет-ШВСМ".

