Топ-трансфер в УПЛ: "Полесье" заплатило более миллиона за футболиста европейской сборной

Кто пополнил "стаю"

Новым футболистом "полесских волков" стал полузащитник национальной сборной Косово Линдон Эмерлаху. 23-летний футболист заключил контракт сроком на три года. В новой команде он будет выступать под 14-м номером.

Основная позиция новичка - опорный полузащитник. Также он может сыграть в передней линии центральной зоны полузащиты.

В "Полесье" хавбек перебрался из румынского ЧФР "Клуж", за который играл в текущем сезоне.

По неофициальной информации трансфер косовара обошелся житомирскому клубу в сумму от 1,5 до 2 миллионов евро. Зарплата самого футболиста будет на уровне 300-400 тысяч евро в год без учета бонусов.

Сообщается, что на Эмерлаху претендовал еще один украинский клуб - харьковский "Металлист 1925", однако в борьбе за игрока победило именно "Полесье".

Что известно о новичке

Эмерлаху является воспитанником косовского клуба "Балкани", где начал профессиональную карьеру в 2021 году. В феврале 2025-го он перешел в ЧФР "Клуж" за 700 тысяч евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 24 матча на клубном уровне во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

За национальную сборную Косово он сыграл 12 матчей, в которых отметился одним забитым голом.

Transfermarkt оценивает футболиста в 1,5 млн евро.