Тину Кароль возмутил кавер ее песни от вьетнамской певицы: "Мне нужен юрист" (видео)

Кароль возмутилась из-за кавера на хит "Пупсик"

Легендарную песню перепела вьетнамская артистка Хо Куинь Хуонг, которая в соцсетях опубликовала соответствующее видео со своей версией исполнения.

Тина сделала репост в сториз и заявила, что не давала разрешение на исполнение композиции. Более того, она ищет международного юриста.

"Мне нужен международный юрист по интеллектуальной собственности! Эта мадам перепела без разрешения кучу песен", - написала она.

Напомним, что композиция "Пупсик" была создана на русском языке и относится к студийному альбому "Ноченька", который артистка выпустила еще в 2006 году.

Кроме этого, вьетнамская певица ранее так же перепела песню "Дикие танцы" Русланы Лыжичко, с которой она победила на "Евровидении" в 2004-м.



Как отреагировали в сети

Часть пользователей поддержала Тину Кароль, подчеркивая, что любое использование чужих песен должно происходить только с разрешения автора.

Пользователи напомнили Хуонг, что песня принадлежит Тине Кароль (скриншоты)

Что известно о Хо Куинь Хуонг

Она родилась в 1980 году в городе Халонг. Входит в число самых известных артисток страны.

Кроме того, является автором песен и преподавателем вокала. За годы карьеры выпустила 11 студийных альбомов.

Участвовала в ряде популярных шоу, в частности "Танцы со звездами", "Вьетнамский идол", "Идеальная пара" и "Голос Вьетнама". Сейчас является одной из судей шоу "X-Фактор Вьетнам".