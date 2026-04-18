Такого не было никогда: две украинки разыграют исторический титул WTA в финале

Триумфальное шествие Костюк в финал

Первая сеяная турнира Марта Костюк подтвердила статус фаворитки, не оставив шансов представительнице Германии Татьяне Марии.

Поединок длился ровно 60 минут и завершился убедительной победой украинки в двух сетах.

Начало встречи было равным, однако при счете 2:2 Костюк перехватила инициативу. Выиграв первую партию 6:3, во втором сете Марта устроила сопернице настоящий разгром, закрыв игру с "баранкой" - 6:0.

Статистика подчеркивает доминирование украинки: она реализовала 74% очков на собственной подаче и продемонстрировала высокую эффективность на приеме.

Для Марты это уже пятый финал на уровне WTA в карьере и второй в текущем сезоне. Ранее она боролась за титул в Брисбене, а свой единственный пока трофей добыла в прошлом году в Остине.

Невероятный дебют 19-летней Вероники Подрез

Настоящей сенсацией турнира в Руане стало выступление юной Вероники Подрез. 19-летняя теннисистка, для которой это дебютные соревнования такого высокого уровня, сумела сразу пробиться в решающую стадию.

Ее соперница по полуфиналу, опытная румынка Сорана Кирстя, снялась с турнира перед началом матча.

Причиной стала травма левой ноги второй сеяной. Таким образом Подрез автоматически прошла в финал, став самой молодой украинкой, которой покорилось подобное достижение на дебютном турнире.

Историческое украинское дерби: дата матча

Впервые в истории профессионального женского тура титул чемпионки WTA разыграют две представительницы Украины.

Ранее отечественные теннисистки никогда не встречались между собой в финалах соревнований под эгидой Женской теннисной ассоциации.

Решающий матч между Мартой Костюк и Вероникой Подрез запланирован на воскресенье, 19 апреля.

Кроме престижного трофея, спортсменки разыграют рейтинговые очки и призовой фонд турнира в Руане.