Такого не было никогда: две украинки разыграют исторический титул WTA в финале

18:22 18.04.2026 Сб
2 мин
Судьбу финала решил неожиданный отказ фаворитки - теперь на кону несколько больше, чем просто титул
aimg Екатерина Урсатий
Марта Костюк (фото: Getty Images)

Украинский теннис установил уникальное достижение на турнире во Франции. Марта Костюк и юная Вероника Подрез сойдутся в финале WTA 250 в Руане, что станет первым "сине-желтым" дерби такого уровня в истории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.

Читайте также: Возглавит сборную Украины? Свитолина откровенно рассказала о своей новой роли в команде

Триумфальное шествие Костюк в финал

Первая сеяная турнира Марта Костюк подтвердила статус фаворитки, не оставив шансов представительнице Германии Татьяне Марии.

Поединок длился ровно 60 минут и завершился убедительной победой украинки в двух сетах.

Начало встречи было равным, однако при счете 2:2 Костюк перехватила инициативу. Выиграв первую партию 6:3, во втором сете Марта устроила сопернице настоящий разгром, закрыв игру с "баранкой" - 6:0.

Статистика подчеркивает доминирование украинки: она реализовала 74% очков на собственной подаче и продемонстрировала высокую эффективность на приеме.

Для Марты это уже пятый финал на уровне WTA в карьере и второй в текущем сезоне. Ранее она боролась за титул в Брисбене, а свой единственный пока трофей добыла в прошлом году в Остине.

Невероятный дебют 19-летней Вероники Подрез

Настоящей сенсацией турнира в Руане стало выступление юной Вероники Подрез. 19-летняя теннисистка, для которой это дебютные соревнования такого высокого уровня, сумела сразу пробиться в решающую стадию.

Ее соперница по полуфиналу, опытная румынка Сорана Кирстя, снялась с турнира перед началом матча.

Причиной стала травма левой ноги второй сеяной. Таким образом Подрез автоматически прошла в финал, став самой молодой украинкой, которой покорилось подобное достижение на дебютном турнире.

Историческое украинское дерби: дата матча

Впервые в истории профессионального женского тура титул чемпионки WTA разыграют две представительницы Украины.

Ранее отечественные теннисистки никогда не встречались между собой в финалах соревнований под эгидой Женской теннисной ассоциации.

Решающий матч между Мартой Костюк и Вероникой Подрез запланирован на воскресенье, 19 апреля.

Кроме престижного трофея, спортсменки разыграют рейтинговые очки и призовой фонд турнира в Руане.

Ранее стало известно, что Украина выставит на Ролан Гаррос рекордный состав теннисисток.

Больше по теме:
ТеннисМарта Костюк