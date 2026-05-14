Мировой гранд и чемпион континента: баскетболисты Украины сыграют топ-спарринги перед отбором ЧМ

21:49 14.05.2026 Чт
2 мин
Подопечные Айнарса Багатскиса проверят свои силы со статусными соперниками
aimg Андрей Костенко
"Сине-желтых" ждут решающие матчи отбора ЧМ (фото: fiba.basketball)

Национальная сборная Украины по баскетболу объявила план подготовки к решающим матчам первого этапа отбора на чемпионат мира 2027 года.

С кем встретится Украина в спаррингах

Команда под руководством главного тренера Айнарса Багатскиса соберется 19 июня, после чего ее ждет насыщенный тренировочный цикл и контрольные игры.

25 июня украинцы проведут первый контрольный матч. Соперником станет самая титулованная команда Африки и действующий чемпион континента - сборная Анголы. Ее костяк составляют исполнители из ведущих европейских лиг - Испании, Франции, Турции, также есть представители коллективов США. Игра состоится в латвийской Риге - именно этот город стал "домом" нашей сборной во время полномасштабной войны.

А уже 28 июня "сине-желтых" ждет новый экзамен - контрольный поединок против сборной Литвы. С 6-й командой предыдущего чемпионата мира (2023) наши сыграют на ее площадке в Шяуляе.

Решающие игры отбора на ЧМ

После товарищеских встреч украинцы проведут два официальных поединка квалификации ЧМ-2027, которые определят итоговое положение команды в группе:

  • 2 июля: Украина - Грузия (номинально домашний матч в Риге).
  • 5 июля: Дания - Украина (выездной матч в Копенгагене).

После четырех туров в нашей группе А лидирует Испания, которая досрочно гарантировала себе первое место. Украина и Грузия имеют идентичный баланс (2 победы и 2 поражения) и также фактически обеспечили себе проход дальше. Дания замыкает квартет без единой победы.

Для официального выхода в следующий раунд украинцам достаточно выполнить хотя бы одно из условий:

  • победить Грузию;
  • дождаться поражения Дании от Испании;
  • в крайнем случае - не проиграть датчанам с разницей более 17 очков.

Напомним, три лучшие команды из группы выйдут во второй этап квалификации, где будут бороться за путевки на ЧМ-2027.

Ранее мы рассказали, как клуб Михайлюка стал частью сумасшедшего рекорда в истории НБА.

