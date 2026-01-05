Свитолина открыла сезон в паре с легендарной Уильямс: чем завершился дебют украинки

Первая ракетка Украины Элина Свитолина начала сезон-2026 с выступления в парном разряде турнира WTA 250 в Окленде. Ее возвращение в этот формат после длительной паузы завершилось поражением уже на старте соревнований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Возвращение в парный теннис после паузы

Матч в Новой Зеландии стал для Свитолиной первым официальным поединком в парном разряде за более чем четыре года.

Последний раз украинка играла в этом формате еще на Олимпийских играх в Токио в 2021 году.

На этот раз ее партнершей стала легендарная американка Винус Уильямс - бывшая первая ракетка мира, которой сейчас 45 лет.

Ход поединка

В матче первого круга Свитолина и Уильямс провели на корте около полутора часов, уступив американо-филиппинской паре Ивы Йович и Александры Эали в двух сетах - 6:7(7), 1:6.

В первой партии украинско-американский дуэт имел несколько шансов завершить сет в свою пользу.

Сетболы возникали при счете 5:4 и 6:5, а также дважды на тайбрейке, однако соперницы каждый раз выходили из критических ситуаций и в итоге забрали сет, выиграв три решающих мяча подряд.

Второй сет прошел при ощутимом преимуществе Эалы и Йович. Они оформили победу менее чем за полчаса, не отдав ни одного гейма на подаче соперниц и реализовав первый же матчбол - 6:1.

За матч Свитолина и Уильямс выполнили две подачи навылет, допустили четыре двойных ошибки и смогли реализовать лишь три из 13 брейкпойнтов.