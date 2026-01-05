Свитолина открыла сезон в паре с легендарной Уильямс: чем завершился дебют украинки
Первая ракетка Украины Элина Свитолина начала сезон-2026 с выступления в парном разряде турнира WTA 250 в Окленде. Ее возвращение в этот формат после длительной паузы завершилось поражением уже на старте соревнований.
Возвращение в парный теннис после паузы
Матч в Новой Зеландии стал для Свитолиной первым официальным поединком в парном разряде за более чем четыре года.
Последний раз украинка играла в этом формате еще на Олимпийских играх в Токио в 2021 году.
На этот раз ее партнершей стала легендарная американка Винус Уильямс - бывшая первая ракетка мира, которой сейчас 45 лет.
Ход поединка
В матче первого круга Свитолина и Уильямс провели на корте около полутора часов, уступив американо-филиппинской паре Ивы Йович и Александры Эали в двух сетах - 6:7(7), 1:6.
В первой партии украинско-американский дуэт имел несколько шансов завершить сет в свою пользу.
Сетболы возникали при счете 5:4 и 6:5, а также дважды на тайбрейке, однако соперницы каждый раз выходили из критических ситуаций и в итоге забрали сет, выиграв три решающих мяча подряд.
Второй сет прошел при ощутимом преимуществе Эалы и Йович. Они оформили победу менее чем за полчаса, не отдав ни одного гейма на подаче соперниц и реализовав первый же матчбол - 6:1.
За матч Свитолина и Уильямс выполнили две подачи навылет, допустили четыре двойных ошибки и смогли реализовать лишь три из 13 брейкпойнтов.
Что дальше для первой ракетки Украины
Несмотря на поражение в паре, Свитолина продолжит выступления на турнире в одиночном разряде. В статусе лидера посева она стартует матчем против француженки Варвары Грачевой. Поединок запланирован на ночь на вторник, 6 января.
За карьеру Элина Свитолина выигрывала два парных титула WTA и поднималась до 108-го места в мировом парном рейтинге. Винус Уильямс является 15-кратной чемпионкой турниров Grand Slam и трехкратной олимпийской чемпионкой в парном теннисе.
