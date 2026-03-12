Свитолина возвращается, но есть сюрприз: объявлен состав сборной Украины на битву с Польшей

Дебютантка и проверенные звезды: кто будет защищать флаг Украины

На официальном портале турнира появилась заявка "сине-желтых" на поединок, который состоится 11-12 апреля в Гливице.

Главной новостью стал вызов Александры Олейниковой, для которой это выступление будет первым в карьере за взрослую сборную.

Полный перечень теннисисток выглядит так:

Элина Свитолина

Марта Костюк

Александра Олейникова

Людмила Киченок

Надежда Киченок

Команда традиционно сочетает мощный одиночный разряд во главе со Свитолиной и Костюк с опытным дуэтом сестер Киченок.

Формат турнира и шансы на выход в финал

Матчевая встреча будет состоять из пяти отдельных игр.

Для итоговой победы и выхода в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг украинским теннисисткам необходимо выиграть три поединка.

Напомним, что Украина сейчас находится на пике своей формы.

После успешного 2025 года, когда команда дошла до полуфинала и впервые в истории вошла в первую пятерку мирового рейтинга, "сине-желтые" считаются одними из фавориток соревнований.

Ослабленная Польша: соперник сыграет без главной звезды

Польская сторона уже обнародовала свой список, в котором отсутствует лидер рейтинга Ига Швьонтек и Магдалена Френх.

Противостоять украинкам будут Магда Линетт, Майя Хвалинская, Линда Климовичова и Катаржина Кава.

Статистика предыдущих встреч также на стороне Украины: в 2025 году наши теннисистки уверенно одолели полек в Радоме со счетом 3:0.

В случае повторения успеха сборная получит шанс снова побороться за главный трофей турнира.