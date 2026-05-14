Ястремская с реваншем вышла в полуфинал турнира WTA: детали триумфа в Италии

WTA 125. Парма (Италия). 1/4 финала

Даяна Ястремская (Украина) - Солана Сьерра (Аргентина) - 6:3, 7:5

Месть за Мадрид

Соперницы встретились на корте во второй раз за последний месяц. В конце апреля аргентинка выбила украинку с турнира серии WTA 1000 в Испании, однако в Италии Ястремская сумела взять реванш.

В стартовом сете Даяна стартовала агрессивно, быстро оформив брейк (2:0). Несмотря на попытки Сьерры навязать борьбу и отыграться на подаче украинки, Ястремская уверенно закрыла партию за 33 минуты - 6:3.

Начало второй партии выдалось чрезвычайно удачным для украинки - она выиграла пять геймов подряд (5:0) и в течение двух двух следующих розыгрышей имела шесть (!) матчболов. Однако дальше игра разладилась: аргентинка сумела совершить невероятный камбэк и сравнять счет - 5:5. В решающий момент Ястремская проявила характер, выиграла два гейма подряд и реализовала матчбол с четвертой попытки.

Исторический контекст

Для Ястремской это первый полуфинал с июля 2025 года, когда она в последний раз доходила до этой стадии на турнире в немецком Гамбурге. В целом это четвертый полуфинал категории WTA 125 в карьере Даяны. Сейчас в ее активе есть один титул этого уровня, завоеванный в Польше в 2023 году.

Кто следующая соперница

В полуфинале итальянского турнира третья сеяная Ястремская встретится с победительницей пары Сузан Бандеки (Швейцария, WTA 229) - Джессика Бузас Манейро (Испания, WTA 51). Победа в следующем матче позволит украинке побороться за свой первый трофей в текущем сезоне.