Ястремская вылетела из WTA Брисбен: украинка отдала победу шестой ракетке мира

Камбэк в первой партии и упущенное преимущество

Матч против четвертой сеяной на турнире Джессики Пегулы длился более двух часов. Начало встречи сложилось для украинки непросто, ведь американка первой реализовала брейк и была близка к победе в сете при счете 5:3.

Однако Ястремская продемонстрировала характер, выиграв четыре гейма подряд, что позволило ей оставить первую партию за собой - 7:5.

Впрочем, развить успех Даяне не удалось. Во втором сете при равном счете 2:2 украинская спортсменка начала чаще допускать ошибки, чем воспользовалась опытная оппонентка. Пегула перехватила инициативу и уверенно забрала партию - 6:2.

Решающий сет и статистика встречи

Финальный отрезок игры начался оптимистично для болельщиков Ястремской: она сразу повела со счетом 2:0.

Однако американка быстро восстановила равновесие и доминировала на корте до конца встречи. Итоговый счет третьего сета - 6:3 в пользу Пегулы.

Турнирные перспективы

Это была вторая очная встреча теннисисток, и теперь счет в их противостоянии сравнялся - 1:1. До этого поединка Ястремская успела выбить из турнира австралийку Талию Гибсон и канадку Лейлу Фернандес.

После вылета Даяны единственной представительницей Украины в одиночном разряде Брисбена остается Марта Костюк. За путевку в 1/4 финала она сразится с Амандой Анисимовой.