Стародубцева уверенно стартовала в квалификации Australian Open-2026

Уверенный старт украинки в Мельбурне

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева одержала победу в первом круге квалификации Australian Open-2026.

В напряженном матче она одолела француженку Алис Тубелло, для которой это был очередной шанс пробиться в основную сетку турнира Grand Slam.

Поединок стал первой очной встречей соперниц. Тубелло, которая занимает 431-е место в мировом рейтинге, ранее уже пыталась пройти квалификацию Открытого чемпионата Австралии, но без успеха.

Как прошел матч

Стародубцева уверенно начала встречу и благодаря двум брейкам выиграла первый сет со счетом 6:2. Во второй партии инициатива перешла к француженке: украинка неудачно стартовала и позволила сопернице сравнять счет по сетам - 3:6.

Судьба матча решилась в третьей партии, где Стародубцева полностью доминировала на корте. Украинка не отдала ни одного гейма и закрыла сет с разгромным счетом 6:0.

В целом поединок длился 1 час 52 минуты. Стародубцева показала лучшую реализацию брейк-пойнтов и допустила меньше невынужденных ошибок, что и стало ключевым фактором успеха.

Следующая соперница и другие украинцы

В полуфинале квалификации Юлия Стародубцева сыграет против представительницы Греции Деспины Папамихаил, которая занимает 157-е место в мировом рейтинге. Для выхода в основную сетку Australian Open украинке необходимо выиграть еще два матча.

Кроме Стародубцевой, в квалификации Australian Open-2026 выступают еще трое украинских теннисистов.

Виталий Сачко сыграет против американца Майкла Ммо, Дарья Снигур встретится с польской теннисисткой Катажиной Кавой, а Ангелина Калинина проведет матч против Джоанны Гарланд из Тайваня. Все эти поединки запланированы на 13 января.