Саливанчук прямо сказала, почему не говорит о политике: "Есть своя жизнь"

Что актриса думает о новостях и скандалах

Анна не уверена, должны ли артисты должны реагировать на все события в своих соцсетях. Если человек хочет это делать, подчеркнула актриса, он это будет делать.

"Никто ничего не должен, только по желанию. Единственное, что мы должны, это быть счастливыми. Если кому-то хочется высказывать свое мнение относительно политики, относительно проблем в стране, пожалуйста. Я, например, устала уже от каких-то таких вещей. Когда какой-то большой обстрел, то конечно я освещаю это для того, чтобы другие страны могли это видеть", - сказала Саливанчук.

"К сожалению, для нас уже привычно, что постоянно что-то происходит, каждый божий день, то я уже даже этого не делаю. У всех есть Telegram-каналы, уже даже не хочется зас*ать, извините, ленту этими новостями, потому что и так все это знают", - отметила она.

Также Анна прямо сказала, что сейчас хочет сконцентрироваться на собственной жизни. Поэтому она делает то, что может.

"Уже немного устала тоже от этого, потому что есть куча своих проблем у каждого человека. Это уже немножечко переходит иногда границы. Такое впечатление, что больше нет жизни. У меня есть еще двое детей, есть своя жизнь, которую я хочу жить, потому что не знаю, когда она закончится, потому что не знаю, что будет завтра. И я хочу жить сейчас", - пояснила звезда.

"Чем могу, тем помогаю. Я не люблю хвастаться сборами, потому что это для меня какое-то оправдание. Хотя многие люди должны это показывать, чтобы на них не наезжали. Слава Богу, на меня никто не наезжает. Я так, в принципе, достаточно тихо и спокойно живу. Без хейтеров", - резюмировала она.