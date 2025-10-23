Украинские журналисты погибли от российского дрона: "Ланцет" попал прямо в авто

Что известно о гибели журналистки и оператора

Грамова и Кармазин попали под удар вражеского БПЛА "Ланцет". Филашкин показал фото разбитой машины, в которой были журналистка и оператор "FREEДОМ".

"С первых дней полномасштабного вторжения РФ они освещали ситуацию в области, рассказывали правду о вражеских преступлениях, эвакуации гражданского населения, истории наших защитников. Они работали в самых горячих точках Донецкой области, были везде всегда первыми", - написал председатель Донецкой ОГА.

"Трудно поверить, что это могло произойти именно с ними... Это тяжелая потеря для области и всех нас. Светлые, отзывчивые, справедливые и честные. Алена и Евгений навсегда останутся в нашей памяти именно такими... Искренние соболезнования родным, близким и коллегам. Россия - страна-террорист, и должна заплатить за все свои преступления!" - добавил он.

РФ убила журналистку и оператора (фото: t.me/VadymFilashkin)

Грамова была корреспонденткой "FREEДОМ", она родом из города Енакиево, который в Донецкой области. Ранее она работала на радио.

Елена Грамова (фото: facebook.com/gramova)

А Кармазин был родом из Краматорска. У него остались жена и ребенок.

Евгений Кармазин (фото: facebook.com/evgenij.karmazin.2025)