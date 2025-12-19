Рекорд Борковского на Кубке мира по биатлону: яркое выступление дебютанта в спринте

Кто бежал от Украины

Впервые в сезоне наша сборная использовала полную квоту из пяти спортсменов в личной гонке. На старт вышли: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Богдан Борковский, Антон Дудченко и Тарас Лесюк.

По сравнению с предыдущим этапом в Хохфильцене состав украинской команды претерпел два изменения: Лесюк заменил в стартлисте Богдана Цымбала после перехода из Кубка IBU, а Дудченко вернулся к соревнованиям после болезни.

Всего на старт спринта вышли 107 биатлонистов.

Личный рекорд Борковского

Лучший результат среди украинцев показал 21-летний Борковский. Несмотря на один промах на стрельбе, он финишировал 28-м, установив личный рекорд на Кубке мира и попав в зачетную зону.

Борковский стал единственным украинцем, который набрал очки в этой гонке. Еще трое наших спортсменов смогли квалифицироваться в гонку преследования (топ-60), однако остались вне очковой зоны. Это - Пидручный (43-е место), Лесюк (44-е) и Мандзин (49-е).

Интересно, что Лесюк, имея лишь один промах в стрельбе, уступил ходом по дистанции и финишировал позади Пидручного, который заработал три штрафных круга.

А Дудченко стал единственным украинцем, который закрыл все мишени. Впрочем, слабый темп на дистанции не позволил ему побороться даже за топ-60 - 62-е место и отсутствие путевки в персьют.

Триумф норвежской команды

Победителем спринта стал норвежец Ветле Шостад Кристиансен, который благодаря чистой стрельбе опередил партнеров по команде.

Йоханнес Дале-Шевдаль долгое время удерживал первую позицию, однако после финиша Кристиансена опустился на второе место, уступив 3,5 секунды. Два промаха на рубежах лишили его шансов на победу.

Третье место занял француз Эмильен Жаклен, который пытался зацепиться за триумф на финишных метрах, однако не хватило скорости.

Результаты мужского спринта:

Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) - 25:00.6 (0+0) Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия) +3.5 (1+1) Эмильен Жаклен (Франция) +5.0 (0+1) Йохан-Олав Ботн (Норвегия) +6.0 (0+0) Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) - +8.6 (0+0)

...28. Богдан Борковский (Украина) +1:13.7 (1+0)

...44. Дмитрий Пидручный (Украина) +1:28.7 (1+2)

...45 Тарас Лесюк (Украина) +1:30.6 (1+0) ...45.

...49. Виталий Мандзин (Украина) +1:34.4 (1+1)

...62. Антон Дудченко (Украина) +2:07.7 (0+0)

Что дальше

В субботу, 20 декабря, на этапе в Анси - день гонок преследования.

В 13:15 стартует женский персьют, где Украина будет иметь две представительницы.

А в 15:45 свое выступление начнут мужчины. Здесь будут четыре отечественных биатлониста.