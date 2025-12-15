Не "Во все тяжкие". Apple TV назвал самый популярный сериал в истории

Что известно о "Pluribus"

Так, сериал обошел все предыдущие хиты платформы, включая второй сезон "Severance" ("Разрыв"), который ранее считался главным драматическим успехом сервиса. Apple не уточняет, по каким именно критериям определялся рекорд, но речь идет об общем количестве просмотров за короткий промежуток времени.

Главную роль в проекте исполняет Риа Сигорн, известная по сериалу "Better Call Saul" ("Лучше позвоните Солу"). Для нее это первое крупное сотрудничество с Винсом Гиллиганом после завершения культовых проектов, таких как "Breaking Bad" ("Во все тяжкие") и сериала о Соле.

По сюжету, героиня Сигорн оказывается в мире, где большинство людей потеряли индивидуальность и стали частью коллективного разума. Сериал медленно погружает зрителя в атмосферу тревоги и ощущения ловушки, что и стало главной темой обсуждений.

Несмотря на высокие оценки критиков реакция аудитории оказалась менее однозначной. Часть зрителей критикует "Из многих" за слишком медленный темп развития событий. Рейтинг от зрителей колеблется на уровне около 68% против 98% от критиков, но это не помешало сериалу собрать рекордные просмотры.

В заметке об успехе "Pluribus" было размещено короткое видео с фрагментом сериала - сценой с фейерверком из предыдущего эпизода. Именно она стала неофициальным символом успеха шоу.

Первый сезон будет состоять из девяти серий, две из которых еще не вышли. Сериал был продлен на второй сезон почти сразу после премьеры, однако продолжения придется ждать. По предварительным оценкам, премьера второго сезона может состояться не раньше конца 2027 года.