Карпова впервые раскрыла истинные причины увольнения с "Хит FM"

Почему Карпова ушла с радио

Юлия вспоминает, что первые полтора года полномасштабного вторжения коллектив работал сплоченно. Однако впоследствии, когда в обществе начали появляться нарративы об "усталости от войны", изменилось и отношение к ее риторике в эфире.

"Это не было изменение официальной внутренней политики. Это были разговоры в коридорах и кабинетах. Мне говорили: "Смотри, все классно, но давай меньше о войне. Ты очень агрессивная, Юль, так нельзя. Нельзя желать так сильно смерти врагам", - рассказывает ведущая.

Особенно болезненным для Юлии стало давление относительно упоминаний о ее муже, Герое Украины Сергее Пономаренко. Руководство намекало, что такая тема может быть дискомфортной для части аудитории.

"Я слышала: "Понятно, что муж - герой, понятно, что ветеран, но давай меньше об этом, потому что людей, которые сейчас дома, их это немножко смущает". Назовем вещи своими именами - уклонистов", - делится Карпова.

Обвинения в токсичности

Со временем замечания превратились в системное психологическое давление. Юлии упрекали, что она становится слишком конфликтной и токсичной.

"Мне говорили: "Ты злая, у тебя только война". А я говорю о тех вещах, которые близки мне и людям. Делать вид, что меня сейчас интересуют котики и пандочки - это абсурд. В стране нет семьи, где бы кто-то не погиб или не воевал", - объясняет она свою позицию.

Ведущая отметила, что сама радиостанция продолжает мощно помогать войску, но ее личное состояние и внутренняя цензура стали несовместимыми с дальнейшей работой в эфире.