"Пробивают дно": центральный матч чемпионата Украины по футболу сорвали из-за пустого бака автобуса

Не смогли сдвинуться с места

Информация о срыве матча, который должен был состояться сегодня, 24 марта, стала шоком для футбольного сообщества. По словам Анны Петрик, полтавский коллектив просто не смог сдвинуться с места из-за финансового коллапса.

"Сегодня должен был быть день игры... но руководство полтавской "Ворсклы" пробивает дно. Команда не выехала на игру, потому что не может заправить автобус. Представить не могу, что сейчас чувствуют игроки, которые пришли на выезд, а им сообщают такую "замечательную" новость. Сил вам и терпения, девочки. Команда, которая полгода назад играла в Лиге Чемпионов, в Кубке Европы, сейчас оказывается в таких условиях. Это ужас", - эмоционально написала футболистка.

От Лиги чемпионов к пропасти

Ситуация выглядит особенно критической, учитывая статус "Ворсклы". Полтавский клуб - действующий чемпион Украины, который еще осенью представлял страну на европейской арене. Сейчас команда занимает вторую строчку в таблице, отставая от "Металлиста 1925" на 5 очков.

Финансовые трудности в клубе начались не сегодня, однако невозможность оплатить топливо для выезда на ключевую игру сезона свидетельствует о критической фазе.

Что дальше

Согласно регламенту УПЛ, за неявку на матч без уважительных причин команде грозит техническое поражение (0:3). Это фактически лишает "Ворсклу" шансов на защиту титула, ведь отрыв харьковчанок увеличится до 8 баллов.

Отметим, предыдущая встреча этих команд в феврале завершилась разгромной победой "Металлиста 1925" со счетом 9:0, что уже тогда намекало на серьезные внутренние проблемы полтавчанок.