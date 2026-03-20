"Вернуть эту радость заняло много времени": Левченко растрогала признанием после "серебра" ЧМ-2026

"Была бы довольна любым результатом"

По словам Юлии, во время финала она сознательно отстранилась от мыслей о медалях, сосредоточившись на собственных ощущениях. Поиск эмоционального равновесия после череды неудач оказался для спортсменки более сложной задачей, чем сама подготовка к турниру.

"Просто делала свое дело. Старалась наслаждаться. Это совершенно не зависело от той высоты, которую я взяла. Знала, что выйду и буду довольна любым результатом, потому что действительно вернуть эту радость к прыжкам и к соревнованиям - это занимало у меня очень много времени", - отметила Левченко.

Спортсменка добавила, что была готова принять любой сценарий развития событий: "Понимала: если медаль должна быть моя, то так и будет, а если нет, то ничего страшного, работаем дальше".

Опора в вере и поддержке

Левченко выразила глубокую благодарность болельщикам и своему тренеру Ирине Пустовойт. Именно способность наставницы находить нужные слова помогла Юлии выстоять в трудные времена - после нескольких сложных сезонов, в которых она оставалась вне пьедестала топ-соревнований.

"Я очень благодарна всем, кто меня поддерживает и поддерживал. Независимо от результатов - я это чувствую. Это действительно дало мне такую мотивацию и возможность двигаться дальше. Где нахожу внутреннюю опору? В себе, в поддержке - во всем надо находить. Главное иметь веру внутри, и тогда все будет прекрасно", - резюмировала вице-чемпионка мира.

Напомним, Юлия Левченко завоевала "серебро" ЧМ-2026 с результатом 1.99 метра, уступив лишь соотечественнице Ярославе Магучих. Это первая награда Юлии на мировых первенствах в помещении.