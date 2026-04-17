Отомстила за два поражения подряд: Свитолина дожала неудобную соперницу в четвертьфинале Штутгарта

WTA 500, Штутгарт. 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) - Линда Носкова (Чехия) - 7:6, 7:5

Неудобная Носкова

21-летняя Носкова (WTA 14) уже точно переросла уровень середняка, хотя для топ-теннисистки ей не хватает стабильности. В этом году она выиграла 13 матчей из 19-ти, а лучшим ее выступлением стал полуфинал Индиан-Уэллса, где она уступила Арине Соболенко.

Интересно, что чешка является одной из немногих теннисисток, которая не входит в число первых звезд, но имеет положительный для себя баланс во встречах со Свитолиной. Линда дважды пересекалась с Элиной и дважды побеждала. Происходили эти поединки в 2024 году на хардовом покрытии.

Как прошла игра

"Неудобство" Носковой для Элины четко проявилось и в отчетной встрече. Особенно в первом сете. Вязкая борьба на корте, где каждая из соперниц брала свои подачи, в конце концов привела к тай-брейку. И насколько трудно Свитолина преодолевала сопротивление оппонентки в основных геймах, настолько легко взяла решающий балл в коротком - 7:2 и 7:6 - в партии.

Второй сет также продолжался на встречных курсах. Элина первой сделала брейк и повела (4:1, 5:2). Но затем отдала свою подачу. При счете 5:5 на своих мячах Свитолина отыграла два брейкпойнта и вышла вперед. А затем закрыла партию и весь матч, взяв подачу соперницы - 7:5. Игра продолжалась 1 час и 42 минуты.

Что дальше

Украинка впервые за три встречи обыграла Носкову и, выйдя в полуфинал соревнований в Германии, повторила свой лучший результат на этом турнире пятилетней давности. Для лидера нашего тенниса это будет уже пятый полуфинал в текущем сезоне и 52-й в целом в карьере на уровне Тура, в том числе 13-й на грунтовом покрытии.

В этом году Свитолина демонстрирует стабильно высокие результаты, уже добравшись до решающих поединков на турнирах в Окленде и Дубае. Уже в субботу Элина будет бороться за свой 25-й юбилейный финал в карьере и восьмой на грунте. Следующая соперница украинки определится в противостоянии между чешкой Каролиной Муховой и американкой Коко Гофф.