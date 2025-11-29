Пиастри выиграл спринт в Катаре: что изменилось в чемпионском споре с Норрисом и Ферстаппеном

В рамках гран-при Формулы-1 в Катаре состоялся завершающий в сезоне спринт. Победу уверенно одержал австралийский пилот "Макларена" Оскар Пиастри, который стартовал с поула и без проблем контролировал ход гонки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты спринта.
Австралиец сохранил лидерство на старте и на протяжении всей дистанции не позволил соперникам приблизиться.
Вслед за ним финишировали Джордж Расселл ("Мерседес") и "одноклубник" Ландо Норрис.
Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из "Ред Булл" стартовал шестым, но сумел отыграть две позиции. Он обошел Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") и Юки Цуноду ("Ред Булл"), однако в борьбе с Норрисом за третье место имел лишь одну реальную попытку атаки. Темпа не хватило и Ферстаппен финишировал четвертым.
В общем зачете Пиастри сократил отставание от Норриса до 22 очков.
После спринта ситуация в общем зачете такова:
Ферстаппен еще сохраняет теоретические шансы на титул, но главные претенденты - Норрис и Пиастри - улучшили свои позиции по сравнению с ним.
Квалификация к основной гонке гран-при Катара стартует в субботу, 29 ноября, в 20:00 по киевскому времени.
Главный заезд состоится 30 ноября в 18:00. Он обещает быть очень напряженным - интрига в чемпионате сохраняется до последнего.
