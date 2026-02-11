Олимпийские игры-2026: полное расписание выступлений украинцев 11 февраля

В пятый день зимних Игр в Милане и Кортине-д'Ампеццо за награды будут соревноваться сразу 13 представителей Украины. Болельщиков ждут финалы в санном спорте, женский биатлон и дебют двоеборцев.
Какие старты запланированы на четверг, 11 февраля, - подскажет РБК-Украина.
Украинский десант на итальянских трассах
Среда, 11 февраля, обещает стать одним из самых насыщенных дней для отечественной сборной на Олимпийских играх. Украинское представительство охватит четыре спортивные дисциплины.
Особое внимание приковано к санкарам: шесть атлетов в мужских и женских тандемах будут завершать свою борьбу за медали в вечерней программе.
Также свой путь на турнире начнут специалисты по лыжному двоеборью.
Кроме того, на старт индивидуальной гонки выйдут лидеры биатлонной команды, а горнолыжники испытают силы в одной из самых быстрых дисциплин - супергиганте.
Соревновательный график по киевскому времени выглядит следующим образом:
Официальным и эксклюзивным транслятором Олимпиады-2026 на территории Украины является "Суспільне Спорт".
Болельщики могут следить за выступлениями наших атлетов в прямом эфире на сайте "Суспільне Спорт", а также на местных телеканалах "Суспільного".
