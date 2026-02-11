Олимпийские игры-2026: полное расписание выступлений украинцев 11 февраля

Украинский десант на итальянских трассах

Среда, 11 февраля, обещает стать одним из самых насыщенных дней для отечественной сборной на Олимпийских играх. Украинское представительство охватит четыре спортивные дисциплины.

Особое внимание приковано к санкарам: шесть атлетов в мужских и женских тандемах будут завершать свою борьбу за медали в вечерней программе.

Также свой путь на турнире начнут специалисты по лыжному двоеборью.

Кроме того, на старт индивидуальной гонки выйдут лидеры биатлонной команды, а горнолыжники испытают силы в одной из самых быстрых дисциплин - супергиганте.

Полное расписание выступлений украинцев на 11 февраля

Соревновательный график по киевскому времени выглядит следующим образом:

11:00 - Лыжное двоеборье (трамплин): Дмитрий Мазурчук, Александр Шумбарец;

Где смотреть трансляции

Официальным и эксклюзивным транслятором Олимпиады-2026 на территории Украины является "Суспільне Спорт".

Болельщики могут следить за выступлениями наших атлетов в прямом эфире на сайте "Суспільне Спорт", а также на местных телеканалах "Суспільного".