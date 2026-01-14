Сборная Украины по фристайлу едет на Олимпиаду-2026: почему команда не будет в полном составе

Особенности распределения квот и потеря восьмого места

Украинская команда по лыжной акробатике гарантировала себе участие в предстоящих зимних Олимпийских играх.

После финального этапа Кубка мира, который прошел в Лейк-Плэсиде (США), был сформирован окончательный рейтинг Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Несмотря на высокие результаты, Украина не смогла получить максимальное представительство в восемь атлетов. Помешал специфический механизм перераспределения квот.

Согласно правилам, приоритетное право на дополнительные места получали страны, которым не хватало спортсменов для формирования смешанной команды (микста).

Из-за этого регламента одна из женских лицензий была передана Швейцарии. В итоге мужская сборная Украины выступит в полном составе (четыре спортсмена), тогда как женская команда будет представлена лишь тремя атлетками.

Командный турнир и исторический контекст

Благодаря наличию минимум трех лицензий (и мужских, и женских), Украина второй раз в истории выступит в смешанном командном турнире. Общее количество участников в семь человек является повторением национального рекорда, установленного еще на Олимпиаде 2006 года.

Стоит заметить, что полученные лицензии являются неименными. Хотя в отборочный период лучшие результаты демонстрировали Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнецов среди мужчин, а также Ангелина Брыкина, Диана Яблонская и Оксана Яцюк среди женщин, финальный список участников определит тренерский штаб.

Календарь олимпийских стартов

Борьба за медали в этой дисциплине начнется во второй половине февраля 2026 года:

17 февраля: квалификационные выступления (мужчины и женщины);

квалификационные выступления (мужчины и женщины); 18 февраля: женский финал;

женский финал; 19 февраля: мужской финал;

мужской финал; 21 февраля: финал среди смешанных команд.

Официальное подтверждение всех списков от FIS ожидается 19 января, а окончательный перечень участников с учетом всех технических правок обнародуют 26 января.

Напомним, что нынешний сезон стал успешным для украинских фристайлистов: Александр Окипнюк и Дмитрий Котовский выигрывали этапы Кубка мира, а Ян Гаврюк недавно впервые поднялся на подиум, завоевав "бронзу".