Олимпиада-2026: где сегодня болеть за Украину и расписание всех финалов 21 февраля

В субботу, 21 февраля, на зимних Олимпийских играх в Италии разыграют очередные комплекты наград. Для сборной Украины этот день станет решающим в борьбе за подиум в лыжной акробатике и марафоне.
Полное расписание главных событий дня, стартов отечественных атлетов и телетрансляций - подскажет РБК-Украина.
Главное внимание отечественных болельщиков будет приковано к смешанным командным соревнованиям по лыжной акробатике.
После серии неудач в индивидуальных зачетах, украинская сборная имеет последнюю возможность зацепиться за олимпийский пьедестал.
Честь страны будут защищать Ангелина Брыкина, Александр Окипнюк и Дмитрий Котовский.
Несмотря на то, что лидеры команды не смогли реализовать свой потенциал в сольных прыжках, формат микста дает шанс на реабилитацию.
Турнир пройдет в два этапа: сначала семь коллективов определят четверку лучших, которая в суперфинале разыграет медали.
В лыжных гонках состоится одна из самых тяжелых дисциплин - мужской масстарт на 50 км классическим стилем.
Украину будут представлять Дмитрий Драгун и Александр Лисогор.
Хотя предыдущие старты украинцев на этих Играх были не слишком удачными, дистанционная гонка станет для них итоговым экзаменом на выносливость.
В то же время весь мир будет наблюдать за норвежцем Йоханнесом Клебо.
Легендарный лыжник уже получил пять золотых наград в Милане и Кортине, а победа в марафоне позволит ему установить уникальное историческое достижение - выиграть абсолютно все старты в рамках одной Олимпиады.
Вечерняя программа Олимпиады обещает быть эмоциональной. В женском биатлонном массстарте, который пройдет без участия украинок, свои последние карьерные гонки проведут звезды мирового уровня - немка Франциска Пройсс и итальянка Доротея Вирер.
Также сегодня определятся обладатели бронзовых наград в мужском хоккейном турнире, где сойдутся сборные Словакии и Финляндии.
В Украине прямые трансляции соревнований обеспечивает официальный вещатель - платформа "Суспільне".
Болельщики могут следить за выступлениями атлетов на региональных телеканалах, специализированном канале "Суспільне Спорт", а также на одноименном сайте.
Кроме того, полный объем соревнований доступен на каналах "Евроспорт".
