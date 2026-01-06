Новый Забарный для АПЛ? Талант "Динамо" покорил европейский рейтинг и заинтересовал "Ливерпуль"

За что Михавко получил признание CIES

Международный центр спортивных исследований (CIES) обнародовал рейтинг лучших центральных защитников в возрасте до 21 года среди 50 ведущих чемпионатов Европы. Михавко занял почетное четвертое место.

Аналитики оценивали игроков по специфическому показателю: точность коротких передач (менее десяти метров), которые позволяют "отрезать" трех и более соперников. Показатель украинца составил 1,18, что свидетельствует о его уникальной способности выходить из-под прессинга и начинать атакующие действия киевлян.

Кроме того, цифровая платформа Transferroom также включила Тараса в список самых перспективных игроков мира (вместе с форвардом "Шахтера" Кауаном Элиасом), отметив его высокий индекс будущей рыночной стоимости.

Высокая эффективность в построении атак и зрелая игра сделали Михавко одним из самых желанных молодых талантов Европы.

Кто интересуется Тарасом Михавко

По данным британских СМИ, "Ливерпуль" уже рассматривает Тараса как потенциальное усиление обороны. Скауты "мерсисайдцев" проводят параллели между Михавко и другим экс-динамовцем Ильей Забарным, который успешно покорил АПЛ в свое время.

Кроме "Ливерпуля", интерес к игроку проявляют такие гранды, как "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Ньюкасл", "Брентфорд", а также немецкие "Байер" и "РБ Лейпциг". А еще уже длительное время ведет защитника "бело-синих" турецкий "Трабзонспор", где уже играют украинцы Арсений Батагов, Даниил Сикан и Александр Зубков.

Отметим, что ранее Михавко был включен в рейтинг самых дорогих центральных защитников за пределами топ-5 европейских чемпионатов по версии CIES, где занял 10-ю позицию. Его стоимость оценивается в 22,6 млн евро.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-аккаунт платформы TransferRoom, CIES Football Observatory, новостной ресурс Empire of the Kop.