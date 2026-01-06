Новый Забарный для АПЛ? Талант "Динамо" покорил европейский рейтинг и заинтересовал "Ливерпуль"

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Тарас Михавко стал настоящим открытием европейского футбольного сезона. 19-летний футболист не только вошел в топ-5 престижного рейтинга CIES, но и оказался под пристальным наблюдением грандов английской Премьер-лиги.
О перспективах одного из самых талантливых отечественных футболистов - рассказывает РБК-Украина.
Международный центр спортивных исследований (CIES) обнародовал рейтинг лучших центральных защитников в возрасте до 21 года среди 50 ведущих чемпионатов Европы. Михавко занял почетное четвертое место.
Аналитики оценивали игроков по специфическому показателю: точность коротких передач (менее десяти метров), которые позволяют "отрезать" трех и более соперников. Показатель украинца составил 1,18, что свидетельствует о его уникальной способности выходить из-под прессинга и начинать атакующие действия киевлян.
Кроме того, цифровая платформа Transferroom также включила Тараса в список самых перспективных игроков мира (вместе с форвардом "Шахтера" Кауаном Элиасом), отметив его высокий индекс будущей рыночной стоимости.
Высокая эффективность в построении атак и зрелая игра сделали Михавко одним из самых желанных молодых талантов Европы.
По данным британских СМИ, "Ливерпуль" уже рассматривает Тараса как потенциальное усиление обороны. Скауты "мерсисайдцев" проводят параллели между Михавко и другим экс-динамовцем Ильей Забарным, который успешно покорил АПЛ в свое время.
Кроме "Ливерпуля", интерес к игроку проявляют такие гранды, как "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Ньюкасл", "Брентфорд", а также немецкие "Байер" и "РБ Лейпциг". А еще уже длительное время ведет защитника "бело-синих" турецкий "Трабзонспор", где уже играют украинцы Арсений Батагов, Даниил Сикан и Александр Зубков.
Отметим, что ранее Михавко был включен в рейтинг самых дорогих центральных защитников за пределами топ-5 европейских чемпионатов по версии CIES, где занял 10-ю позицию. Его стоимость оценивается в 22,6 млн евро.
