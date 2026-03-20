Нежность в каждом кадре: Ольга Харлан оригинально рассекретила пол ребенка

10:30 20.03.2026 Пт
3 мин
В отличие от других звезд, спортсменка не стала устраивать шумную вечеринку с кучей гостей
aimg Катерина Собкова
Ольга Харлан (фото: instagram.com/olgakharlan)

Известная украинская фехтовальщица Ольга Харлан вместе с женихом Луиджи Самеле объявили пол первенца.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Instagram спортсменки.

Больше интересного: 6 украинских звезд, которые станут мамами в 2026 году

Харлан рассекретила пол ребенка

Влюбленная пара опубликовала серию нежных фото, выполненных в светлой минималистичной стилистике.

На кадрах Харлан позирует в голубых джинсах и свободном свитере молочного цвета, который деликатно подчеркивает ее округлый живот, тогда как Самеле нежно обнимает возлюбленную.

Харлан рассекретила пол ребенка (фото: instagram.com/olgakharlan)

В отличие от громких гендер-пати, пара выбрала сдержанный и очень личный формат объявления, сделав акцент на искренних эмоциях и теплой атмосфере.

Харлан с женихом (фото: instagram.com/olgakharlan)

Главной деталью фотосессии стала надпись "It's a girl" на животике спортсменки, что однозначно указывает: пара ожидает дочку. Фотографии быстро умилили сеть и собрали множество поздравлений от поклонников и коллег.

Пара ожидает доченьку (фото: instagram.com/olgakharlan)

Для Харлан и Самеле это будет первый совместный ребенок. Пара уже длительное время вместе живет и тренируется, а их историю любви внимательно отслеживают поклонники спорта во всем мире.

Ольга Харлан с женихом (фото: instagram.com/olgakharlan)

Отметим, что сейчас спортсменка находится на 29 неделе беременности, то есть на 8 месяце. Ольга все еще продолжает заниматься спортом, чтобы поддержать хорошую физическую форму.

История любви Харлан и Самеле

Ольга Харлан - олимпийская чемпионка и многократная победительница мировых и европейских первенств.

Ее жених Луиджи Самеле - итальянский фехтовальщик, который получил четыре олимпийские медали, неоднократно становился призером чемпионатов мира и трижды - чемпионом Европы.

Спортсмены знакомы уже более 20 лет. Их первая встреча состоялась во Франции, когда Ольге было 15, а Луиджи - 18 лет. Тогда итальянец сразу заметил украинскую спортсменку и даже тайком сфотографировал ее на память.

Впоследствии они снова встретились на соревнованиях, однако на тот момент Харлан уже была замужем за украинским фехтовальщиком Дмитрием Бойко, призером мировых и европейских турниров. Ее общение с Луиджи оставалось дружеским.

После развода с Бойко Ольга начала отношения с Самеле - это произошло в 2019-м. А уже в сентябре 2024 года Луиджи сделал любимой предложение руки и сердца, на которое она ответила "да". Пара готовится к свадьбе, которая состоится в ближайшее время.

Ольга Харлан с женихом (фото: instagram.com/olgakharlan)

