Невероятный камбэк: сборная Украины после двух фиаско выдала феерический матч в отборе Евро-2027

Турнирные расклады перед матчем

Ситуация для "сине-желтых" перед заключительным туром была критической. После поражений от Финляндии (1:2) и Чехии (1:3) украинцам была нужна лишь победа, чтобы сохранить прописку в Лиге А.

Согласно правилам формата, только три лучшие сборные квартета продолжают путь в высшем дивизионе, тогда как аутсайдер опускается в Лигу В.

Ход поединка: четыре безответных гола

Судьба противостояния была решена еще в первом тайме. На 19-й минуте Павел Люсин открыл счет, воспользовавшись пасом Мухаммада Джурабаева.

Вскоре преимущество укрепил Николай Боднар, которому ассистировал Влад Глют. Сам Глют еще до перерыва довел дело до разгрома, забив третий мяч команды.

Во втором тайме точку во встрече поставил Александр Балакай. Полузащитник отправил четвертый мяч в сетку эстонцев, вновь получив результативную передачу от Джурабаева.

Итоги первого раунда

Благодаря трем набранным очкам сборная Украины заняла третью строчку в группе 3.

Впереди оказались Чехия и Финляндия, которые набрали по 7 пунктов. Эстония с нулем в графе очков покидает элитный дивизион.

Победа позволила украинцам выйти во второй раунд отбора.

Своих будущих оппонентов команда узнает после жеребьевки, однако уже известно, что повторные встречи с чехами и финнами на следующем этапе исключены регламентом.