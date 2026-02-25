Невероятный камбэк и будущее дерби: как украинки покоряют "челленджер" WTA
Украинские теннисистки продемонстрировали стопроцентный результат в стартовом раунде грунтовых соревнований в Турции. Калинина, Олейникова и Завацкая преодолели первый круг, гарантировав Украине представительство в четвертьфинале.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.
Волевая победа Олейниковой
Александра Олейникова начала свое выступление в Анталье после недавнего полуфинала в Клуж-Напоке.
В дебютном очном противостоянии с представительницей Узбекистана Полиной Кудерметовой украинка была вынуждена отыгрываться.
После неудачного первого сета (1:6), Александра перехватила инициативу, доминировала во второй партии (6:2) и уверенно довела дело до победы в решающем сете - 6:3.
В следующем этапе ее ждет встреча с Амариссой Кьярой Тот из Венгрии.
Успех Калининой и предстоящее дерби
Ангелина Калинина также прошла через трехсетовую дуэль. В противостоянии с "нейтральной" Алевтиной Ибрагимовой теннисистки обменялись сетами со счетом 6:4.
Однако в финальной части матча украинка не оставила шансов сопернице, оформив разгром - 6:1.
Эта победа вывела Калинину на другую представительницу Украины - Катарину Завацкую. Таким образом, одна из украинок гарантированно сыграет в четвертьфинале турнира.
Техническая победа Завацкой
Катарина Завацкая потратила меньше всего усилий для выхода в 1/8 финала. Ее матч против австрийки Юлии Грабер завершился досрочно.
Соперница успела сыграть всего три гейма и вела в счете 2:1, после чего 29-летняя Грабер объявила об отказе продолжать борьбу.
Результаты матчей первого круга:
- Катарина Завацкая (Украина) - Юлия Грабер (Австрия) - 0:0 (1:2, отказ)
- Ангелина Калинина (Украина) - Алевтина Ибрагимова - 2:1 (6:4, 4:6, 6:1)
- Александра Олейникова (Украина) - Полина Кудерметова (Узбекистан) - 2:1 (1:6, 6:2, 6:3)
