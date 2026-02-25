ua en ru
Ср, 25 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Невероятный камбэк и будущее дерби: как украинки покоряют "челленджер" WTA

Среда 25 февраля 2026 17:04
UA EN RU
Невероятный камбэк и будущее дерби: как украинки покоряют "челленджер" WTA Ангелина Калинина (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинские теннисистки продемонстрировали стопроцентный результат в стартовом раунде грунтовых соревнований в Турции. Калинина, Олейникова и Завацкая преодолели первый круг, гарантировав Украине представительство в четвертьфинале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.

Читайте также: Элина Свитолина довела третью ракетку мира до истерики на корте

Волевая победа Олейниковой

Александра Олейникова начала свое выступление в Анталье после недавнего полуфинала в Клуж-Напоке.

В дебютном очном противостоянии с представительницей Узбекистана Полиной Кудерметовой украинка была вынуждена отыгрываться.

После неудачного первого сета (1:6), Александра перехватила инициативу, доминировала во второй партии (6:2) и уверенно довела дело до победы в решающем сете - 6:3.

В следующем этапе ее ждет встреча с Амариссой Кьярой Тот из Венгрии.

Успех Калининой и предстоящее дерби

Ангелина Калинина также прошла через трехсетовую дуэль. В противостоянии с "нейтральной" Алевтиной Ибрагимовой теннисистки обменялись сетами со счетом 6:4.

Однако в финальной части матча украинка не оставила шансов сопернице, оформив разгром - 6:1.

Эта победа вывела Калинину на другую представительницу Украины - Катарину Завацкую. Таким образом, одна из украинок гарантированно сыграет в четвертьфинале турнира.

Техническая победа Завацкой

Катарина Завацкая потратила меньше всего усилий для выхода в 1/8 финала. Ее матч против австрийки Юлии Грабер завершился досрочно.

Соперница успела сыграть всего три гейма и вела в счете 2:1, после чего 29-летняя Грабер объявила об отказе продолжать борьбу.

Результаты матчей первого круга:

  • Катарина Завацкая (Украина) - Юлия Грабер (Австрия) - 0:0 (1:2, отказ)
  • Ангелина Калинина (Украина) - Алевтина Ибрагимова - 2:1 (6:4, 4:6, 6:1)
  • Александра Олейникова (Украина) - Полина Кудерметова (Узбекистан) - 2:1 (1:6, 6:2, 6:3)

Также узнайте, почему сборная Украины сыграет домашний матч на кортах соперниц в Кубке Билли Джин Кинг.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис
Новости
"Положить конец убийствам": команда Трампа получила приказ перед переговорами Украины и РФ
"Положить конец убийствам": команда Трампа получила приказ перед переговорами Украины и РФ
Аналитика
Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ
РБК-Украинаинформационное агентство Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ