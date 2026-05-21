"Нет секрета": Кондратюк удивил суммой заработка за год

Задекларированные доходы

Во время съемок проекта "Караоке на Майдані" в Киеве он стал героем короткого интервью с блогером, который традиционно спросил о стоимости образа и финансовых деталях жизни известного украинского ведущего.



В разговоре Кондратюк пошутил, что собеседник "будто из налоговой" однако все же охотно поделился информацией. Он отметил, что все его доходы официально задекларированы, а за предыдущий год он заработал примерно полтора миллиона.

Кроме того, Кондратюк отметил, что названная им сумма может быть неточной из-за включения различных поступлений, в частности волонтерских сборов, и подчеркнул, что в этом вопросе "нет никакого секрета".

Сколько стоит Look

Отдельно в разговоре с блогером ведущий рассказал и о своем стиле: футболка итальянского бренда, в которой он появляется в эфире, стоит около 300 евро и была приобретена специально для съемок шоу.

Также он вспомнил высказывание известного украинского певца Кузьмы Скрябина о недорогих вещах, отметив, что не всегда обращает внимание на точную стоимость одежды, мол, для него важнее комфорт и функциональность, чем громкие бренды.

Возвращение "Караоке на Майдані"

Легендарное музыкальное шоу Украины снова возвращается на экраны, вызывая волну ностальгии у зрителей. Проект, который в свое время стал настоящим символом уличного телевидения и открыл немало новых имен, снова снимают в формате живых выступлений прямо в центре города.

Организаторы сохранили атмосферу классического формата, где каждый желающий может выйти к микрофону и спеть. И, что не менее важно - добавили новое лицо. Ведущим шоу стал известный в стране певец ХАС.

Премьера нового формата музыкального проекта состоялась 10 мая 2026 года.