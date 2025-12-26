Названы самые популярные трейлеры фильмов и сериалов 2025 года

Тизер продолжения культовой комедии "Дьявол носит Prada-2" побил рекорд, став самым популярным кинотрейлером года, а сериальный сегмент полностью захватили "Очень странные дела".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные аналитической фирмы WaveMetrix, опубликованные Forbes.

Абсолютный рекорд "Дьявол носит Prada-2"

Продолжение истории с Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй, которого фанаты ждали почти 20 лет, произвело настоящий фурор. Короткий тизер (менее 60 секунд) собрал 181,5 млн просмотров за первые сутки. Это лучший результат для комедийного жанра за последние 15 лет наблюдений.

Интересно, что треть всех просмотров обеспечили личные аккаунты Энн Хэтэуэй в соцсетях, а релиз видео совпал с ее 43-летием.

Доминирование Disney и Marvel

В целом, что интересно, в первой пятерке самых популярных кинопремьер года оказались исключительно продолжения известных франшиз и игровые ремейки мультфильмов. А единственным оригинальным фильмом (не сиквелом), попавшим в топ-10, стал байопик о Майкле Джексоне.

"Дьявол носит Prada-2" - 181,5 млн просмотров за 24 часа

"Моана" - 161,2 млн просмотров

"Лило и Стич" - 149,4 млн просмотров

"Фантастическая четверка: Первые шаги" - 144,1 млн просмотров

"История игрушек 5" - 133,6 млн просмотров

"Аватар: Огонь и пепел" - 127,6 млн просмотров

"Зоотрополис-2" - 125,6 млн просмотров

"Одиссея" - 121,4 млн просмотров

"Майкл" - 113,9 млн просмотров

"Wicked: Чародейка. Часть 2" - 113 млн просмотров.

Стриминговый бум: "Очень странные дела" и "Игра в кальмара"

Если просмотры трейлеров для кинотеатров немного просели по сравнению с прошлым годом, то интерес к сериалам на стримингах вырос на ошеломляющие 146%.

Безоговорочным лидером стал финальный сезон "Очень странных дел" от Netflix. Три разных промо-ролика сериала суммарно собрали 490 млн просмотров. Также в топ лидеров вошли третий сезон "Игры в кальмара" (156,5 млн) и второй сезон "Венздей" (119,5 млн).

ТикТок вытесняет YouTube

Эксперты зафиксировали важный тренд: доля просмотров на YouTube упала на 5%, тогда как TikTok показал аналогичный рост.

Именно TikTok стал главной площадкой для продвижения таких хитов, как "Аватар: Огонь и пепел" и "Зоотрополис-2".