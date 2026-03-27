"На миллионы не живу". Суханов удивил признанием о заработках во время войны

17:14 27.03.2026 Пт
2 мин
Ведущий объяснил, почему ему хватает всего 5 тысяч гривен на жизнь
aimg Сюзанна Аль Мариди
Алексей Суханов (скриншот)

Алексей Суханов признался, как зарабатывает после сокращения на телевидении. Он объяснил, сколько ему нужно на жизнь и на что идут основные расходы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью ведущего Маши Ефросининой.

Больше интересного: Суханов впервые рассказал о любимом человеке

На чем зарабатывает Суханов во время войны

Во время полномасштабного вторжения ведущий остался без работы из-за закрытия телеанала "Україна". Впрочем, уже скоро он продолжил работать в медиапространстве.

Ему достался YouTube-канал проекта "Говорить Україна", который он перезапустил с различными интервью под названием "Говорить Суханов".

Позже ведущий присоединился к каналу "1+1 Украина", где работает над программой с похожим названием. Сначала она выходила в эфире, а теперь в режиме онлайн.

Кроме того, он активно работает в театре. Впрочем, похвастаться бешеными заработками не может.

"Я же не просто так все эти годы, более 30 лет, был в профессии. Есть определенные накопления. Есть зарплата на канале. Единственное, что я ее полностью отдаю кому-то поддержать", - поделился он.

Суханов рассказал о заработках (фото: instagram.com/suhanov.official)

Сколько тратит Суханов

Прокомментировал ведущий и громкое уличное интервью, за которое его раскритиковали. Тогда он заявил, что на жизнь в Киеве ему нужно 5 тысяч гривен. Сейчас настаивает, что это реальная сумма.

"Ну мне достаточно на то, чтобы купить продукты. На прошлой неделе снова провел эксперимент. Вот поехал в магазин, скупил три пакета того, что я ем. Выложил за это 2500 гривен. Мне хватает на две недели", - рассказал он.

Он подчеркнул, что говорил исключительно о собственных расходах и не учитывал коммунальные платежи. По его словам, у него есть собственное жилье, что уменьшает финансовую нагрузку, и любимый человек.

"Если там есть какие-то легенды, что публичные люди шикуют и живут на миллионы. Может, кто-то и живет. Я на миллионы не живу, поэтому откровенно сказал людям. Я бы сказал 50 тысяч, то сказали бы: "Ох, жируешь", - отметил он.

Алексей добавил, что получает доход и с YouTube, но значительную часть средств также вкладывает в развитие канала.

Больше по теме:
Новости шоу-бизнесаЗвезды шоу-бизнесаЗвёзды