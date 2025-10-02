"Мой человек": победительница "Холостяка" показалась с любимым и поразила признанием

Победительница "Холостяка" Инна Белень умилила фанов новыми фото со своим избранником, которого она ранее старательно скрывала. Блогерша и ее возлюбленный, как считают комментаторы, уже в шаге от свадьбы.
Как сообщает РБК-Украина, на своей странице в Instagram Инна показалась с бойфрендом и рассказала, какие у них отношения.
На романтических фото Инна и ее избранник Иван позировали не только вдвоем. Недавно финалистка "Холостяка" и ее возлюбленный завели собаку, а потому она также была в кадре.
А в описании под чувственными фотографиями Инна поделилась признанием о своем избраннике.
"Ты меня знаешь. Ты знаешь, что я злюка, когда голодная. Ты знаешь, что я соня, поэтому встаешь раньше и берешь собаку, чтобы я могла выспаться. Ты знаешь, что я параноик, и ты не устаешь меня успокаивать. Ты знаешь, что когда взрывы - меня надо обнимать, и ты это делаешь. Ты знаешь, что я псих, когда проигрываю тебе, но тебя это только смешит. Ты знаешь, что я аварийная, но ты меня все равно любишь", - написала Белень.
"А я знаю, что ты - мой человек. Моя опора. Мой дом. Мое "завтра будет хорошо". Ты - тот, кто берет мои трещинки и складывает меня в целостность. Ты - тот, кто знает меня по-настоящему, и все равно выбирает меня. И я счастлива, что мы - это мы", - добавила она.
Инна Белень и ее бойфренд (фото: instagram.com/innka_belen)
В комментариях фаны написали:
Кроме этого, пользователи пишут, что уже ждут свадьбы пары. Сама Инна отреагировала на эти комментарии без слов, лишь оставила эмодзи-улыбку.
Вас может заинтересовать
Тарас Цымбалюк встретит на "Холостяке" титулованную красавицу
Как Инна из "Холостяка" ответила на слова Мандзюк о Харькове