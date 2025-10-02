RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

"Мой человек": победительница "Холостяка" показалась с любимым и поразила признанием

Инна Белень (фото: instagram.com/innka_belen)
Автор: Полина Иваненко

Победительница "Холостяка" Инна Белень умилила фанов новыми фото со своим избранником, которого она ранее старательно скрывала. Блогерша и ее возлюбленный, как считают комментаторы, уже в шаге от свадьбы.

Как сообщает РБК-Украина, на своей странице в Instagram Инна показалась с бойфрендом и рассказала, какие у них отношения.

Как выглядит любимый Белень

На романтических фото Инна и ее избранник Иван позировали не только вдвоем. Недавно финалистка "Холостяка" и ее возлюбленный завели собаку, а потому она также была в кадре.

А в описании под чувственными фотографиями Инна поделилась признанием о своем избраннике.

"Ты меня знаешь. Ты знаешь, что я злюка, когда голодная. Ты знаешь, что я соня, поэтому встаешь раньше и берешь собаку, чтобы я могла выспаться. Ты знаешь, что я параноик, и ты не устаешь меня успокаивать. Ты знаешь, что когда взрывы - меня надо обнимать, и ты это делаешь. Ты знаешь, что я псих, когда проигрываю тебе, но тебя это только смешит. Ты знаешь, что я аварийная, но ты меня все равно любишь", - написала Белень.

"А я знаю, что ты - мой человек. Моя опора. Мой дом. Мое "завтра будет хорошо". Ты - тот, кто берет мои трещинки и складывает меня в целостность. Ты - тот, кто знает меня по-настоящему, и все равно выбирает меня. И я счастлива, что мы - это мы", - добавила она.

 

Инна Белень и ее бойфренд (фото: instagram.com/innka_belen)

В комментариях фаны написали:

  • "Очень трогательные слова! Будьте счастливы, это большое счастье встретить своего человека!"
  • "Очень красивые! Инна, вам подобает быть счастливой"
  • "Инна, Вы аж светитесь! Вот что значит правильный человек рядом. Невероятно красивые!"
  • "Вы очень красивая пара. Прям подходите друг другу. Счастья вам"
  • "Безграничная красота и нежность".

Кроме этого, пользователи пишут, что уже ждут свадьбы пары. Сама Инна отреагировала на эти комментарии без слов, лишь оставила эмодзи-улыбку.

 

