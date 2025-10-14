Молодежная сборная Украины потерпела первое поражение в отборе Евро-2027

Евро-2027 U-21, квалификация

Хорватия U-21 - Украина U-21 - 1:0

Гол: Гргич, 53

Как прошел матч

Хорваты рассматривались, как фавориты противостояния, но такого игрового преимущества хозяев, наверное, никто не ожидал.

Уже в первом тайме они буквально прижали "сине-желтых" к воротам и имели 3-4 реальных шанса забить. Украинской команде явно везло.

Относительно игры "сине-желтых" в атаке - она явно не клеилась. Более-менее перспективный момент имел на 34-й минуте Степанов, после того, как голкипер хозяев Силич ошибся на выходе. Впрочем, нападающий "Нюрнберга" не ожидал такого подарка и пока думал, что делать, защитники разрядили ситуацию.

На перерыв соперники ушли при нулях на табло. И это, учитывая происходящее, был очень положительный результат для украинцев.

Но гол, назревавший в течение первых 45 минут, стал реальностью уже в начале второго тайма. На 53-й минуте Вушкович исполнял штрафной: мяч попал в стойку и отлетел к Гргичу, который забил уже в пустые ворота.

Хорватия продолжала натиск, но ближе к концу игры шансы сравнять счет стали появляться и у Украины.

На 65-й минуте Степанов вырвался почти один на один с вратарем, но попал в стойку. Впоследствии Михавко после подачи со штрафного опасно пробил головой - голкипер хозяев среагировал.

Однако о штурме ворот соперников на последних минутах речь не шла. Молодые хорваты грамотно вели игру, не давая украинцам слишком активно атаковать, и довели матч до нужного им результата.

Турнирная ситуация

Параллельно с игрой в Хорватии, в нашей группе проходил еще один матч: Венгрия на своем поле сыграла вничью с Турцией - 1:1.

Этот результат позволил Турции с 5-ю очками возглавить группу. Хорватия и Украина имеют по 4 пункта, но у балканцев на одну игру меньше.

Турнирная таблица группы Н

Турция - 5 очков (3 матча), мячи - 4:2 Хорватия - 4 (2), 2:1 Украина - 4 (3), 7:4 Венгрия - 3 (3), 5:5 Литва - 1 (3), 1:7

Следующий матч "сине-желтые" проведут 14 ноября в Турции. Это будет последний поединок нашей команды в 2025 году. Отборочная компания возобновится в марте 2026-го.